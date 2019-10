Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en convertirse en Miss España, es una de las personalidades invitadas al certamen de belleza Miss Perú 2019 en su edición especial para encontrar a la sucesora de Anyella Grados.

Como se recuerda, la sevillana de 28 años ganó notoriedad internacional en 2018 cuando se convirtió en la primera mujer transexual en ganar el Miss España y, por lo tanto, en participar del Miss Universo. Aunque no logró ganar la corona ni avanzar a las fases finales del certamen, su participación contribuyó a visibilizar la diversidad sexual y de género.

Durante la ceremonia del Reina de reinas, la española dio un discurso sobre violencia de género.

"La violencia de género es atacar la dignidad de la persona. Esta es la realidad de muchas personas. Mucha gente mira esto y no hace nada contra ello. Yo me quiero unir en la lucha contra la violencia de género, y decirles: “Yo te creo. No estás sola”, dijo la Miss España.

Después de su discurso, Jessica Newton, quien lidera Miss Perú, la coronó como la “reina rosa”, reconocimiento que se le da a las ‘señoritas’ que cumplen una labor activista. La representante de España se emocionó y agradeció tras este homenaje.

Adriana Zubiate, Karen Schwraz, Claudia Ortiz de Zevallos, Viviana Rivasplata y Mónica Chacón serán miembros del panel de jurados.