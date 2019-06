Miss Perú: Jessica Newton y las revelaciones de la más inusual edición del concurso

Jessica Newton, directora del Miss Perú Universo, ha iniciado una minuciosa búsqueda de la mujer que este año representará al Perú en el imponente certamen internacional, en reemplazo de la destituida Anyella Grados. Y en vista de que tiene poco tiempo para encontrar a su reina ideal y las exigencias que las candidatas deben cumplir son ineludibles, gestionó una versión especial del concurso: "Reina de Reinas.

"Se llama así porque estamos buscando a mujeres que han competido antes y que consideramos que están listas para llevar la banda nacional a los tres grandes concursos que nosotros vemos: Miss Universo, Miss Grand Internacional y Miss Supranacional", señala Newton en conversación telefónica desde Venecia.

En esta edición solo participarán 10 candidatas. Las dos primeras ya han sido presentadas. Se trata de Janick Maceta, modelo que representó a nuestro país en el Miss Tourism World 2018; y Lesly Reyna, quien fue ganadora del Miss Teen Perú 2013.

"Hemos elegido a chicas que son muy competitivas y están con todas las condiciones para poderse ceñir al Miss Perú. Son 10, cada semana vamos a presentar una. Y, si bien es cierto, no todas han competido a nivel internacional, creo que algunas tuvieron una participación notable en el certamen nacional. Si yo hubiese estado en el jurado las hubiese calificado mejor", sostiene.

JURADO CALIFICADOR



Y en ese camino, Jessica Newton anunció que este año volverá al jurado calificador y lo hará acompañada de otras ex reinas de belleza, como Karen Schwarz, Adriana Zubiate y Viviana Rivas Plata.

"Voy a volver al jurado teniendo muy claro qué se necesita para cada certamen internacional y estaré acompañada de 6 ex reinas que tienen experiencia y saben lo que se busca en cada una de las plataformas: Karen Schwarz, Adriana Zubiate, Viviana Rivas Plata y me gustaría que también estén Claudia Ortiz de Zevallos, Nivole Faverón y Laura Spoya. Si alguna de ellas no pudiera, invitaría a cualquier otra reina", aclara.

Hace algunos días, Newton, de 53 años, compartió en Instagram una fotografía junto a la representante de España del Miss Universo 2018, Ángela Ponce; y dejó abierta la posibilidad de que la joven trans visite nuestro país.

"A Ángela Ponce la vi en mi viaje anterior, me encantaría tenerla en Lima", comenta.

PIONERA



Asimismo, recordó -con gran satisfacción- que fue la primera organizadora de eventos de belleza en el mundo en convocar a una candidata trans.

"Fui la primera en el mundo en invitar a una candidata (trans) hace muchos años, cuando volví a hacerme cargo del concurso y ganó Laura Spoya. Es más, Dayana (Valenzuela) conversó con Laura y no pudo llegar a la final porque en su DNI no podía colocarse el género mujer. Y ese es un tema que ya excede a mí y que está en el Poder Judicial", explica Jessica.

"No es que no quiera, es que no puedo. Por eso estoy con Lucrecia Black (organizadora del Miss Perú Trans) viendo darle soporte al certamen que ella organiza, para que no quede en mis manos el hecho de no apoyarlas porque la legislación no me lo permite", remarcó.

Durante la final de "Reina de Reinas", que se realizará el 26 de setiembre, Jessica Newton presentará una temática especial, como ocurrió en 2018, cuando el concurso estuvo enfocado en promover la prevención del cáncer de mama. "No puedo dar detalles de qué se trata porque no estaría bien hacerlo, sin antes no haberlo oficializado con Susana Umbert (Gerente de Latina)".

REGLAS CLARAS



En relación a lo ocurrido con Ányella Grados, reina que perdió la corona por aparecer en estado de ebriedad, Jessica es clara en señalar que de ninguna manera las reglas de la competencia pueden ser infringidas.

"Quien quiere llevar la banda de Miss Perú tiene que respetarse y respetar a la mujer peruana. No teníamos contemplado que alguien pudiese pensar que beber y romper las reglas estuviese bien. Que quede claro que beber en exceso y reinar no van de la mano", subraya.



​