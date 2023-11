Mónica Cabrejos reveló ya no seguirá en la conducción de ‘Al Sexto Día’, magazine transmitido por Panamericana Televisión. Según indicó, la decisión fue tomada por iniciativa propia, pues tiene en mente nuevos proyectos.

“Noviembre es el mes de las renovaciones, ya hubo una conversación y decisión tomada, pero no puedo decir más. […] Esta etapa del programa ha sido hermosa y solo ha sido un aprendizaje para mí, pero creo que todos tenemos derecho a seguir creciendo y cuando una deja de crecer tiene que volar”, dijo al diario Trome.

“Me voy contenta y agradecida por la bendición de haber conducido durante más de cuatro años un programa, que ha sido un emblema para el periodismo peruano”, agregó.

Por otro lado, no descartó volver a conducir un programa de televisión, pues no tiene nada concreto para el próximo año. “No sé qué va a pasar. Lo que es seguro es que seguiré trabajando Dios mediante y me voy de viaje para fin de año porque es mi cábala”.

También indicó que termina el 2023 con mucho trabajo y que su unipersonal le “ha traído muchísimas presentaciones en el interior del país”. Finalizó revelando que ya se encuentra en conversaciones para llevar su show al extranjero.