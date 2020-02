Mónica Cabrejos dio su opinión sobre los audios que mostró Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, en contra de Melissa Klug. Esto luego que “doña Charo” reveló en “Día D” audios en que se pudo escuchar que la ‘Blanca de Chucuito’ no dio de comer a los dos hijos que tiene con el futbolista por estar reunida y bebiendo con unas amigas.

“Yo no soy madre, pero les aseguro que si yo hubiese sido madre, dejaría cualquier cosa si es que mis hijos no han comido", cuestionó Mónica Cabrejos al comentar el comportamiento de Melissa Klug.

Durante su espacio en “Capital”, la conductora consideró que ante los audios revelados por la madre de Jefferson Farfán, el Ministerio Público debería intervenir porque —dijo— nadie se preocupa por el bienestar de los dos menores.

“Yo creo que aquí estos audios y estas pruebas, no sé si han tenido la intención de desmerecer a Melissa, pero creo que si papá no quiere ir a dejar la comida, si mamá no quiere ir a dejar la comida, quien tiene que intervenir ya para ver la situación real de estos niños es la Fiscalía de Familia. En realidad, nadie se está preocupando realmente por el bienestar de esos chicos”, manifestó.

Cabrejos también aseguró que la responsabilidad de los dos niños es tanto de la madre como del padre. Fue enfática al decir “¿para que tienen hijos si van a estar así?".

La periodista sostuvo, además, que los más beneficiados en esta pelea son los abogados. "Al final nadie va a cobrar un sol, más que los abogados”, acotó.