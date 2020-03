Este 13 de marzo se cumplen 26 años de la partida de la conductora de televisión y modelo Mónica Santa María, quien era conocida como la ‘dalina chiquita’ por los aficionados de “Nubeluz”, exitoso programa infantil de inicios de los 90 donde ella desplegaba todos los fines de semana su alegría y carisma ante las cámaras de Panamericana Televisión.

Hija de un matrimonio entre el empresario trujillano Daniel Santa María y la profesora canadiense Judy Smith, nació un 6 de diciembre de 1972 en el distrito limeño de Miraflores. Destacó ante las cámaras desde muy joven, grabando su primer comercial para televisión a los 9 años para la marca Basa. Para los 14 años sería la modelo principal para la marca de cosméticos Unique, entonces conocida como Yanbal.

Y aunque tuvo una breve aparición en el programa infantil de TV Perú “Chiquiticosas” en 1988, no sería hasta 1990 que entraría a “Nubeluz”, el programa que la lanzó a la fama. La acompañaba en la conducción del programa Almendra Gomelsky, su amiga con la que compartiría el estrellato durante años.

El inesperado éxito del programa lo llevó a la internacionalización, llegando incluso a países tan lejanos como Japón, China, Turquía e India. A lo largo del programa, se unirían al club de las ‘dalinas’ Lily Braun y Xiomy Xibille.

Pero a la par con el éxito de “Nubeluz” había problemas con la vida personal de Mónica. En marzo de 1993, abandonó temporalmente su puesto en el programa para irse a vivir junto a su pareja, Constantino Heredia, a los EE.UU., pero pronto regresó al Perú para continuar su labor. El 13 de marzo de 1994 cometió suicidio. Tenía 21 años.

Lo trágico de su muerte no empañó su imagen entre sus fanáticos, quienes todavía la recuerdan con cariño años después. Su presencia está inexorablemente vinculada al programa que ella ayudó a popularizar, y en posteriores reuniones y homenajes ha estado presente de una manera u otra, como una presencia siempre alegre y eternamente joven.

Adjuntamos en esta nota una entrevista que le realizó El Comercio el 13 de octubre de 1991.

LA ENTREVISTA DE EL COMERCIO A MÓNICA SANTA MARÍA

“Queremos que el mundo vea otra imagen del Perú, con la alegría de nuestros niños, su talento, sus sueños e ilusiones”, declararon las protagonistas en la celebración del primer año de transmisiones que compartieron con sus “Cindelas”, “Golmodis” y “Dicolines”. El Comercio entrevistó a Mónica Santa María.

- ¿Qué significa en tu vida cada programa de Nubeluz?

Muchas cosas. Cada participación la dedico a los niños con todo mi amor y le pido a Dios que ponga en mi boca las palabras necesarias para que pueda llegar a ellos.

- ¿Colma todas tus inquietudes artísticas?, ¿No aspiras a trabajar en una telenovela o en teatro?

“Nubeluz” controla todo mi tiempo, satisface todas mis inquietudes, es lo que me gusta, y, por otro lado, no me atrae la actuación, sí el modelaje porque es lo que hice desde niña, pero no me interesa ser actriz.

- ¿Era la animación infantil la meta de tu vida?

Las cosas se presentaron ocasionalmente, no lo imaginé, pero desde que llegó me dí cuenta que era lo que quería.

- ¿A qué dedicas tus horas libres?

Toda la semana la dedico al programa, pero cuando me queda tiempo libre, me gusta escuchar música suave, adoro el sol y en invierno voy a Chosica a tomar baños, mientras que en verano soy muy aficionada a las playas.

- ¿Queda tiempo para el amor, estas enamorada?

No toco mi vida privada, pero si tengo una relación y me siento feliz.

- ¿Con planes matrimoniales a la vista?

(sonríe) No por ahora, pero una nunca sabe.

- ¿Qué piensas de la promoción que le están haciendo al programa de Xuxa?

Muy mala, porque les están inculcando el odio a los niños, tratando de enfrentarlos con nuestro programa en un afán de “jalar” rating, lo cual es negativo. Por eso ni siquiera lo tomamos en cuenta y seguimos pensando que a los niños hay que darle amor, consejos sanos, orientación y fomentarles el cariño a los demás.

