La actriz Mónica Torres reveló que no es celosa y que tampoco sabe mentir, a pesar de que por su profesión sepa técnicas para hacerlo. Comentó además que no perdonaría infidelidades por parte de su pareja, Carlos Ayllón, hijo de la cantante Eva Ayllón.

“Soy una buena actriz, pero soy pésima mintiendo, cuando miento me delata el tartamudeo, los nervios y la incertidumbre. No me siento cómoda en absoluto cuando miento. Por eso, prefiero siempre optar por la verdad”, explicó.

“No soy celosa. Es verdad que en redes parece que sí, hago mis videos de celos, pero eso es porque me parece divertido, no es verdad”, agregó la intérprete.

Mónica Torres habló acerca de su relación con Carlos Ayllón

Por otro lado, Mónica Torres se animó a contar detalles de la relación que lleva con Carlos Ayllón. Resaltó que existe mucha confianza entre ellos. Por su parte, Ayllón complementó que considera que “todos mienten en algún momento, pero es importante distinguir entre mentir y engañar”.

Asimismo, la actriz indicó que no perdonaría alguna infidelidad por parte de su novio, ya que se dañaría la confianza. “No perdonaría una infidelidad, yo soy alguien que confía mucho, pero si la confianza se rompe, algo se quiebra, me resultaría muy difícil confía”, comentó.

Mónica Torres y Carlos Ayllón en “¿Cuál es el verdadero?”

La actriz Mónica Torres y su novio Carlos Ayllón participarán este sábado a las 9 p.m. en ¿Cuál es el verdadero? de América TV. La pareja competirá con Luciana Fuster y Patricio Parodi descubriendo a los farsantes que los reten.

“Estoy segura de que Carlos y yo seremos un gran equipo, mientras yo voy detectando ciertas cosas, él podrá ir identificando otras que, tal vez, se me escapen”, acotó Torres.