El productor y conductor de televisión Jaime “Choca” Mandros hizo una importante relevación sobre la creación del programa “América Espectáculos” (AE), de América TV.

Mediante una entrevista en exclusiva para El Comercio, Mandros contó que antes de que Johanna San Miguel asumiera la conducción del segmento matutino en 2006, otros reconocidos artistas hicieron casting para ser los presentadores.

De acuerdo con el popular Choca, la modelo Thalía Estabridis, la actriz Mónica Torres, el presentador Adolfo Aguilar y muchos otros postularon a la conducción del programa.

“[Roberto Reátegui] me pidió armar el equipo desde cero. Tuve que hacer un casting para buscar a la nueva conductora. Pasó un montón de gente: Mónica Torres, Thalía Estabridis, si no me equivoco, hasta Adolfo Aguilar”, dijo Mandros.

Tras ello, complementó: “Al final quedó un conductor, que es muy famoso actualmente. Era el elegido, pero Federico Salazar me recomendó probar a Johanna San Miguel”.

Jaime dudaba que San Miguel pudiera encajar en el formato de espectáculos, sin embargo, al contactarla se dio cuenta de que la actriz encajaba perfecto con el show noticioso.

“Me equivoqué completamente, hicimos ‘clic’ desde el primer momento. Juntos hicimos locura y media. Competimos con un Mundial y le ganamos. Fue mi debut como productor”, relató Choca sobre el ingreso de Johanna San Miguel en el 2006.

En otro momento de la entrevista, Jaime indicó que ingresó al canal 4 (América TV) como asistente de Fiorella Rodríguez, conductora de AE desde el 2003 hasta el 2005.

Al momento en que Fiorella recibe una oferta para integrar Panamericana TV (5 en Lima), el productor Roberto Reátegui y la dirección general de América TV le pidieron encargarse del espacio televisivo como productor.

Jaime “Choca” Mandros fue discriminado por trabajar en América TV





El presentador de TV relató que en sus inicios como trabajador de América TV, fue víctima de discriminación debido a su color de piel y nivel socioeconómico.

“Un personaje fuerte y conocido a quien entrevisté, le pidió a mi director, Roberto Reátegui, que me sacara porque no le parecía que alguien como yo entrevistara en el canal”, narró Mandros.

Por tal motivo, Jaime aseveró que el ataque le causó dolor emocional y miedo. Sin embargo, pudo salir airoso gracias al talento que posee.

“Gracias a Dios mi trabajo y mi forma de ser me respaldaron, no me sacaron. Si bien es cierto, las cosas están cambiando para bien, hoy todavía percibo ciertos prejuicios”, concluyó.