Tras superar una noche de eliminación que tuvo un final positivo para los participantes, el pasado 5 de enero se vivió la segunda antesala para una nueva noche de sentencia en “El gran chef: La revancha”.

De ese modo, fueron Renato Rossini Jr. y Mónica Torres los únicos famosos en ser enviados a sentencia, donde tendrán que demostrar sus habilidades para evitar que sean eliminados del concurso.

Renato Rossini Jr. fue el primero de los participantes en ser nombrado por el jurado, por lo que aceptó su pase a la sentencia.

“Es una sentencia muy justa, pero esto no me va a desmoronar ni me va a bajonear”, dijo el joven creador de contenidos de Internet.

Tras ello, Mónica Torres fue la segunda famosa en ser sentenciada. Giacomo Bocchio fue el jurado encargado de anunciar la noticia, la cual generó sorpresa en los demás concursantes y algunos fanáticos del programa.

Los concursantes tuvieron que preparar dos platillos en la noche del 5 de enero, estos fueron black velvet y el tradicional estofado de pollo.

Mónica Torres se retira furiosa de “El gran chef” tras ser sentenciada





La decisión del jurado causó, de sentenciar a Mónica Torres, generó asombro en sus compañeros de set y algunos fanáticos del programa.

Esto porque tras colocarse la banda de sentenciada, Torres se retiró del set de “El gran chef: Famosos” azotando la puerta, causando el asombro del elenco.

“Moniquita, el carácter que le faltaba a mi estofado, te lo llevaste tú hermana”, dijo Tilsa, quien para los fanáticos del show debió ser la primera en irse a sentencia por presentar su plato con falta de cocción.

Ante eso, Torres solo atinó a decir resignada: “Nos vemos mañana”.