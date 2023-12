A pocas horas de la final y tras haber superado un accidental “spoiler”, la exconductora de televisión Mónica Zevallos y el actor Christian Ysla lograron pasar a la final de “El gran chef: Famosos”.

En ese sentido, la noche del viernes 1 de diciembre sirvió para definir a los competidores que se disputarán el premio demostrando sus habilidades culinarias.

“Vale la pena soñar”, dijo emocionado Ysla, por su parte Zevallos atinó a aplaudir su victoria mientras recibía las felicitaciones del jurado integrado por Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías.

Suerte contraria fue la que tuvo Gino Pesaressi, que se convirtió en el antepenúltimo eliminado de la competencia, logrando así el tercer lugar en el reality gastronómico.

“Di lo mejor, me he esforzado mucho, [...] me voy súper contento, he hecho un poster que nunca en la vida pensé a hacer. La gente que se queda ahora en la final ya son ganadores”, comentó el modelo.

Los famosos tuvieron el reto de preparar un platillo único, es decir un solo postre llamado ópera. Cabe precisar también que la final de “El gran chef: Famosos” se realizará el sábado 2 de diciembre por la señal de Latina TV.

Mónica Zevallos y Christian Ysla fueron motivados por sus hijas





Al inicio del programa, y como parte de la semifinal de “El gran chef: Famosos”, tanto Mónica Zevallos como Christian Ysla recibieron el apoyo de sus hijas, quienes grabaron emotivos videos.

De ese modo, Micaela Arteaga Zevallos de 25 años brindó un emotivo mensaje a su madre, quien lograría convertirse en finalista de “El gran chef”. “Me pone contenta ver lo feliz que estás haciendo lo que más te gusta hacer. [...] Te amo y te adoro”, dijo.

Su hijo Alonso también envió una motivación a Zevallos diciendo: “Estoy orgulloso de ti, ojalá termines ganando, te deseamos lo mejor y más te vale que guardes la recetas”, indicó el joven de 27.

El actor Christian Ysla recibió también el saludo y motivación de su hija Fernando, que tiene con la actriz Carol Hernández. “Papi, muchas fuerzas, eres el mejor, cocina rico [...] Espero que ganes, besitos, chau”, indicó la pequeña.





¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público.

También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.





Ver la semifinal de “El gran chef: Famosos” (1 de diciembre de 2023)