La firma Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados dieron pie a la investigación Panama Papers sobre las sociedades offshore, presentó una demanda contra Netflix por la forma en cómo los presentan en la película “The Laundromat”.

Según el documento legal, Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, que en la ficción son interpretados por Gary Oldman y Antonio Banderas, indicaron que son retratados como “abogados descuidados y despiadados involucrados en el lavado de dinero, evasión fiscal, sobornos y otras conductas criminales”.

Los socios de la firma de abogados que cerró en 2018 dijeron que “The Laundromat” podría originar nuevos cargos en los procesos judiciales que enfrentan e interferir con el derecho a un proceso imparcial, por lo que solicitaron a la justicia estadounidense que detenga su difusión.

Recordemos que el filme está dirigido por Steven Soderbergh y presentó los detalles de cómo el bufete panameño creó numerosas sociedades, algunas de las cuales sirvieron a personalidades de todo el mundo para evadir impuestos y blanquear capitales.

En la trama, Meryl Streep interpreta a una mujer que perdió a su esposo en un accidente de bote en el que murieron otras 20 personas. La empresa, según el guion del filme, se benefició económicamente con la tragedia.

El cineasta señaló que mediante Netflix pretende que un público más amplio conozca el tema y tome conciencia sobre el daño que produce la corrupción y los paraísos fiscales.

“The Laundromat” está basada en el libro “Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite” (2017), del escritor estadounidense Jake Bernstein. Su estreno está pactado para el 18 de octubre en Netflix.