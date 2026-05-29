Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Movistar TV reincorporó a su programación los canales de las empresas A+E Networks Latin America y Sony Pictures Television en el mercado peruano. Esta medida abarca el retorno de señales que formaron parte de la televisión por cable en el país durante años anteriores, orientadas a la difusión de series, películas y documentales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.