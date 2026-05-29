Movistar TV reincorporó a su programación los canales de las empresas A+E Networks Latin America y Sony Pictures Television en el mercado peruano. Esta medida abarca el retorno de señales que formaron parte de la televisión por cable en el país durante años anteriores, orientadas a la difusión de series, películas y documentales.

La actualización del servicio técnico incluye específicamente a las marcas AXN, Sony Channel, Sony Movies, A&E, History, History2 y Lifetime. De acuerdo con los datos técnicos de la empresa proveedora, la oferta de entretenimiento se encuentra disponible desde la fecha para un total de más de medio millón de suscriptores en el territorio nacional.

Patricia Suárez, responsable de Contenidos y Video en Movistar Perú, reportó que estas señales permanecieron fuera de la programación comercial por un lapso aproximado de tres años. Durante dicho periodo, el acceso de los usuarios a estas transmisiones requería de la contratación de otras plataformas o servicios de distribución alternos.

La representante de la empresa operadora indicó que la adición complementa la experiencia de entretenimiento tras la inclusión del fútbol local realizada este año. Asimismo, César Sabroso, SVP de Marketing & Comunicación de Ole Distribution, detalló que el retorno de las señales contempla un plan técnico que incluye televisión lineal, VOD y plataformas digitales.

El historial de emisión de estas cadenas muestra que AXN concentró producciones de acción y suspenso, Sony Channel difundió series de culto y realities, mientras que History programó documentales y espacios de misterio. El anuncio formal confirma la distribución de estos contenidos mediante las modalidades de consumo vigentes en el mercado.

La programación de A+E Networks Latin America para los próximos meses incluye el estreno de “Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks” por History, y el documental “Pepe Mujica: Un Pasajero Infinito” por History2. A&E transmitirá “Incriminado por el asesino” y “Falco México”, mientras Lifetime iniciará en junio el bloque “Lifetime Xmas Movies”.

Por su parte, Sony Pictures Television programó el lanzamiento de “9-1-1 Lone Star” a través de AXN y la continuidad de “Grey’s Anatomy” en Sony Channel. La señal de Sony Movies incorporará a su catálogo de largometrajes las películas de producción internacional “Hazme el favor” y “Tren Bala”.

Los voceros de las corporaciones televisivas señalaron que existen planes de evaluación para el desarrollo de contenidos relacionados con la geografía e historias del Perú. Los representantes sustentaron estos proyectos en las referencias locales previas sobre misterios ancestrales y fenómenos registrados dentro de los programas de televisión de la región.