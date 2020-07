Alberto Fujimori cantando “Pollito con papas”, Alejandro Toledo manejando un colectivo o Carlos Manrique Carreño, fundador de la pirámide financiera CLAE, cantando un vals titulado “Me lo he llevado todo”. Todas estas son situaciones inverosímiles que parecerían no tener ninguna posibilidad de existir, pero las mismas aparecieron en nuestras pantallas a mediados de los 90 a mano de “Mueve tu curul”, un programa de títeres que se burlaba y llegaba a humanizar la política de nuestro país.

Con sketches de aproximadamente dos minutos de duración, el programa perduró por dos décadas en la mayoría de los canales nacionales, mostrando en su repertorio algunas de las figuras políticas más relevantes del momento. Además de Fujimori, Toledo y Alan García, también eran ‘invitados’ regulares del programa el periodista Jaime Bayly, el congresista Jorge del Castillo, el político Chirino Soto (inexplicablemente siempre disfrazado de diablo), la vedette Susy Díaz y el jugador Balán Gonzales en un elenco que continuaría creciendo a lo largo de los años.

A más de un cuarto de siglo de la creación de este espacio, hablamos con su creador, guionista y principal imitador, Arturo Álvarez, sobre este histórico programa.

LOS COMIENZOS

En diálogo con El Comercio, el comediante nos reveló que “Mueve tu curul” vino de su experiencia en programas de muñecos similares que tuvieron lugar en la década de los 80.

El primero fue “El barrio del movimiento” (1984) de América Televisión, espacio semanal conducido por Luis Ángel Pinasco en el que también aparecían en forma de muñeco varias de las figuras políticas del momento. Fue en este programa, producido por Fernández Durand , donde el propio Arturo trabajó al inicio de su carrera junto a su hermano Carlos Álvarez y el conocido comediante Jorge Benavides. El programa solo duraría 9 meses.

Cinco años después le seguiría “Juntos Pero No Revueltos” (1989-1990) en ATV (Canal 9), un formato traído por el productor francés Michel Gómez con una dinámica similar, utilizando muñecos y basándose en la sátira político.

Es difícil determinar cuándo se estrenó exactamente “Mueve tu curul”. Una revisión exhaustiva de nuestros archivos no ha podido dar la fecha exacta en que apareció por primera vez el programa en Global Televisión (Canal 13), aunque Arturo Álvarez nos indica que para el año 1994 ya estaba establecido el programa. Lo que sí es seguro es que para el 12 de setiembre de 1995 pasó a formar parte de la grilla de América Televisión, donde su popularidad se disparó.

Según Arturo, convencer a los ejecutivos de Global Televisión para hacer aceptar el proyecto de “Mueve tu curul” no fue difícil, debido a que ya se tenía como antecedentes el éxito de los dos programas anteriores, los cuales “pegaron, tuvieron su buen momento”.

EL NOMBRE

A pesar de que “Mueve tu curul” se estrenó a mediados de los 90, el nombre del programa ya tenía tiempo de existencia, originándose de un programa que condujo Arturo Álvarez para Radio Panamericana en 1990.

“El programa de radio se llamaba ‘mueve’ por la música que yo lanzaba y ‘tu curul’ por los personajes políticos que yo imitaba”, recuerda. “Era de corte político cómico, pero después fue diversificándose con personajes como Susy Díaz, Monique Pardo, Jimmy Santi...”

EL VALOR DE LA BREVEDAD

Algo que sí se diferenció en “Mueve tu curul” de sus antecesores fue la duración del programa. Mientras que “El barrio en movimiento” y “Juntos pero no revueltos” duraban alrededor de una hora, su sucesor duraba solo los dos minutos ya mencionado, aunque con la ventaja que se emitía varias veces al día.

Para Arturo Alvarez, esto servía para no cansar a la gente. “Porque uno de los grandes errores de los programas de muñecos anteriores era que te saturaba”, considera el comediante. “Y al final de todo, solo son muñecos, no son actores ni actrices. En cambio hacerlo de dos ‘minutitos’ nomás y listo, chau. Y si te lo perdiste, lo puedes ver en otra hora. Dos minutos son pasable, digeribles.”

Para el humorista la aparición y popularidad de nuevas plataformas como TikTok han reivindicado esta decisión

“Ahora, con todo eso tecnológico y de las redes todo es velocidad. Todo es ágil, todo es rápido, es cambiante”, afirmó. “Así reconozco yo después de 36 años de actividad artística. Ahí te das cuenta que ‘Mueve tu curul’ se adelantó a lo que ahora sí prima.”

LOS MUÑECOS

Si hay un verdadero protagonista de “Mueve tu curul”, son indudablemente los muñecos que amenizan los programas. Construir cada uno de estos costaba alrededor de US$250 en 1995 y requerían de una gran creatividad y destreza manual. Estaban hechos con armazón de dunlopillo (espuma) en la que cuidadosamente se recreaban las facciones del personaje, con una correspondiente acentuación de boca, nariz u orejas. Posteriormente, estos armatostes eran recubiertos con una capa de látex para darle una textura parecida a la piel. Como paso final, un uso hábil del maquillaje, así como el vestuario y las pelucas, ayudaban a asemejar más a los monigotes a sus contrapartes reales.

Chirino Soto disfrazado de diablo junto a o Carlos Manrique Carreño, el fundador de la pirámide financiera CLAE. (Fuente: Captura de pantalla)

El mover cada uno de estos muñecos tampoco era un asunto simple. Debido a su gran tamaño, el manejar cada muñeco necesitaba de dos titiriteros: uno que maneje la boca y los gestos de la cabeza, y otro que maneje los brazos, ambos sin ser vistos.

Las voces en cambio eran provistas principalmente por Arturo Álvarez, aunque “después participaron otros más por afinidad de garganta”, afirma.

SIN CENSURA

A pesar de ser un programa que se burlaba de la clase política, Arturo Álvarez revela que nunca recibió amenazas ni censura por su labor en “Mueve tu curul”. A pesar de esto, admite que en la época de Fujimori “se tenía que pasar por un filtro”. “Eran recomendaciones como ‘no se vayan a pasar en esto’ o ‘no exageren’”, aclara.

Sin embargo, esto no pasó a, por ejemplo, vetarlos de imitar a cierto político o figura pública. “La palabra veto no existió en el programa”, aseveró.

El gobierno de Fujimori fue un fértil campo para las bromas sobre nuestra clase política. (Fuente: Captura de pantalla)

“Nosotros estábamos en un punto medio, no era que decíamos amén a todo, pero tampoco hacíamos un programa crítico, que le decía sus cuatro verdades a los políticos”, consideró. “De todas maneras sí era una válvula de escape de la gente para que pueda decir lo que no podía decir en persona, lo decía a través del programa.”

ÉPOCAS DORADAS

A pesar de ser un ciclo donde hubo un mayor escrutinio a su labor, la presidencia de Alberto Fujimori también fue uno de los más estimulantes para “Mueve tu curul”, según el propio Arturo Alvarez. “Estaba él (Fujimori), Susana, Javier Valle Riestra, Chirino Soto, Alan García con Jorgito (Jorge del Castillo) que hacían parejas de muñecos más que todos.”

Era justamente Del Castillo quien se ganó el lugar como el favorito del humorista. “porque a él no le imitamos justamente la voz sino que se le creó una voz y siempre era muy gracioso porque entraba en todo. No necesariamente porque salía una noticia de política y teníamos que hacerlo tal cual, sino que él entraba en los chistes clásicos.”

EL ÚLTIMO MOVIMIENTO

Todo tiene un final y para “Mueve tu curul” este llegó a finales de la década del 2000, tras haber pasado por casi todos los canales de televisión peruana y luego de que un intento para revivir el formato en Frecuencia Latina entre el 2009 y el 2010 no prosperara.

Desde entonces ya no hay ningún proyecto para traer nuevamente a los divertidos títeres de nuevo a nuestras pantallas.

“Creo yo, y no quiero pecar de infidente, que hoy los filtros (en la televisión) son mucho más fuertes. Ya no quieren tocar política, ya es más complicado. Quisimos variar en los otros personajes que no eran necesariamente políticos, pero entonces se perdió la esencia del programa, no era ni fu ni fa”, agregó.

Sobre la ubicación actual de los muñecos, Arturo no me puede dar respuesta. “Los muñecos ya fueron obviamente. Yo digo de chiste que se quemaron para Año Nuevo (risas). Son historia”.

Pero el humorista resalta que “Mueve tu curul” tuvo más éxito que sus antecesores. “No creo que aparezcan muchos más, porque tú sabes cómo la televisión ha cambiado mucho. Yo no creo que salga un muñeco en ‘Esto es Guerra’”.

De todos modos, nostálgicos y curiosos todavía pueden encontrar videos de “Mueve tu curul” en YouTube, recuerdos preservados de un pasado que parece revivir cada cierto tiempo y la válvula de escape para muchos peruanos de la política nacional.

