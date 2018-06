"Muppet Babies": hora y canal para ver la nueva serie para niños

"Muppet Babies", la serie que contará con una primera temporada de 22 episodios de 11 minutos cada uno, se estrena hoy por Disney Channel y Disney Junior.

Los recuerdos de la infancia de muchos tienen como protagonistas a los personajes Miss Piggy, la rana René, Fonzzie, Gonzo y Animal. La caricatura fue un éxito porque logró mezclar la educación con muñecos super tiernos.

Esta serie infantil, basada en la seria clásica homónima de los años 80, está destinada a los niños preescolares de 3 a 7 años.

Se mostrarán las travesuras de los bebes Muppet: Kermit la rana, Piggy, Fozzie el oso, Animal, Gonzo y una nueva personaje, Summer Penguin. Todos ellos junto a Miss Nanny motivarán a los bebes a usar su imaginación para que puedan explorar los rincones más lejanos del universo y así saber cómo resolver problemas.

Esta producción fue co-producida por Disney Junior, el grupo Content & Media, Interactive Media y The Muppets Studio.



Canal: TV Azteca / México



Día: Domingo 10 de junio.

Hora: 11 a.m.



Canal: Disney Channel



Perú: 9:00 a.m.

México: 9:00 a.m.

Panamá: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.



Canal: Disney Junior



Perú: 3:45 p.m.

México: 3:45 p.m.

Panamá: 3:45 p.m.

Colombia: 3:45 p.m.

Ecuador: 3:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.