icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Nunca nadie me ha mirado como él me miró. Sentí como si pudiera verme el alma”. Han pasado ocho años, pero Fátima Saldonid todavía vuelve a ese instante cuando recuerda al papa Francisco. Ocurrió en el avión papal, durante la gira que acompañó como enviada especial de TVPerú en 2018. Frente a ella estaba el pontífice; detrás, una lista de 2.000 personas que le habían confiado enfermedades, problemas familiares, falta de trabajo y temores que muchas veces no se atrevían a contar a nadie más. Aquella cobertura terminó siendo mucho más que uno de los mayores desafíos profesionales de sus 26 años en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). También cambió su manera de mirar a los demás.

VIDEO RECOMENDADO

El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.