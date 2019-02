Nataniel Sánchez: "No estaba siendo feliz cuando me di cuenta que estaba cómoda"

Nataniel Sánchez está de regreso en el Perú. Luego de una temporada en España, la ex actriz de "Al fondo hay sitio" vuelve para protagonizar "Un amor hasta las patas", una comedia familiar que marca su debut en el cine.

Regresas al Perú después de un tiempo en el extranjero, ¿Qué fue lo que aprendiste de tu experiencia afuera?

Estoy estudiando una técnica de interpretación que dura 2 años. Hace mucho tiempo tenía ganas de estudiar y seguir preparándome; pero a veces, por el trabajo, uno no tiene ese tiempo. (...) Estaba postergando y postergando esta preparación, hasta que tomé la decisión.

Al haber estado alejada un tiempo del medio, ¿sientes temor a reinsertarte nuevamente en la escena local, a que el público se haya desconectado de tu trabajo?

La decisión de irme no fue nada fácil, sobre todo cuando tienes una carrera establecida. Vender mi carro, irme a un lugar a estudiar, sin trabajar...El cambio es fuerte. Pero 'el que no arriesga, no gana'. Hay que arriesgar para poder tener experiencias, para equivocarnos y aprender.

¿Sientes que ganaste más de lo que perdiste al dejar Perú?

Por supuesto. Estoy ganando una experiencia maravillosa. Adaptarte a una cultura distinta no es tan fácil, pero nadie va a poder contar esa historia más que yo. (....) El secreto está en escuchar lo que tú quieres. No estaba siendo feliz cuando me di cuenta que estaba cómoda.

Hoy, de nuevo en el país, ¿Cómo evalúas las producciones nacionales en comparación con las extranjeras?

Acá tenemos muchísima calidad. Jamás debemos sentirnos menos. Tenemos actores y producciones maravillosas, con un buen nivel. Lo que me hizo sentir el ver producciones allá es decir: "¡Vaya!, ¡somos increíbles!";pero también hay cosas que se pueden hacer mejor.

¿Qué podemos hacer mejor?

El compromiso, la responsabilidad, la puntualidad. Pero eso es un tema de sociedad, también. Lo que yo rescataría es el orden, la honestidad.

Tu última participación en la TV peruana fue con "Pensión Soto" por Latina, ¿Por qué se dio realmente tu salida?

Yo fui a hacer una sitcom, un formato de un capítulo a la semana. Eso fue lo que me gustó de la propuesta. En el guión siempre había un mensaje, pero, cuando se ejecuta, todo es distinto. (...) Terminó mi etapa en "Pensión Soto" porque ahí tenía que terminar.

¿Qué hizo que te desconectaras y dijeras "acá se acaba mi etapa en este lugar"?

La sensación de sentir que no perteneces más ahí. Cuando ya no hay una conexión, te tienes que dar cuenta.

¿Es cierto que existía una rivalidad con Tatiana Astengo?

A Tatiana, yo la adoro. Jamás nos hemos peleado. Las dos somos de carácter fuerte, sinceras. No sé quién lo inventó. Tatiana y yo nos queremos muchísimo y jamás nos pelearíamos, porque somos honestas. Que se dijera eso, ¡fue un disparate!

¿Consideras que fue una buena decisión apostar por ese programa o crees que te equivocaste?

No, para nada. Fue una buena decisión terminar mi ciclo en ese programa. No me arrepiento, porque yo no tomo una decisión porque haya o no funcionado. Porque, cuando tú crees en algo, funcione o no funcione, tú crees en eso y punto. Pero cuando dices "acá me bajo, porque ya llegué a mi puerto", te tienes que bajar.

EL DATO

"Un amor hasta las patas" se estrena el próximo 14 de marzo a nivel nacional. Mientras tanto, Nataniel Sánchez se prepara para un nuevo proyecto musical, sobre el cual pronto adelantará a sus seguidores.

