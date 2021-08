Conforme a los criterios de Saber más

Malcolm Reynolds, Richard Castle y Nathan Drake son algunas de las identidades que ha asumido Nathan Fillion en su larga y prolífica carrera en el cine y la televisión, las cuales lo han convertido en uno de los actores de culto más queridos en la actualidad.

Su último proyecto televisivo es “The Rookie”, donde interpreta a John Nolan, un contratista de 45 años que, en medio de una crisis por la segunda edad y luego de ayudar a frustrar el asalto de un banco, decide inscribirse en la Academia de Policía y convertirse en el novato de mayor edad en Los Ángeles.

Con la tercera temporada de la serie a estrenarse este 12 de agosto en Universal TV Latinoamérica y una cuarta en camino en los Estados Unidos este 26 de setiembre, el intérprete canadiense nos dio algo de su tiempo para hablar del show, su amor por la saga “Uncharted”, su superhéroe favorito y su próxima aparición en “The Suicide Squad” de James Gunn.

-¿Cómo ha cambiado tu enfoque en “The Rookie” de tus días en “Castle”?

Castle era como encarnar a un niño, él actuaba de acuerdo a sus impulsos todo el tiempo y hacía lo que quería. Era infantil, impaciente y todas esas cosas que nos gustaría ser, pero no podemos.

John Nolan es un policía. Buscamos mantener cierta verosimilitud con el trabajo. Y tú no puedes hacer lo que quieras como un policía. Hay regulaciones, muchas reglas, para ser un oficial. En nuestra minuciosidad buscamos seguir esas normas y eso hace que la narrativa sea más realista.

Nathan Fillion como el oficial John Nolan en "The Rookie". (Fuente: ABC)

- Con más experiencia en el trabajo en la tercera temporada, John Nolan ya no es un ‘novato’. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva del trabajo policial a lo largo del tiempo?

Alguien me dijo que cuando tienes una discusión con alguien, estás discutiendo sobre valores. Y creo que basamos nuestros valores en lo que conocemos, nuestras experiencias. Estoy seguro que John Nolan tiene una serie de valores, tiene casi 50 años, basados en lo que él sabe.

El convertirse en un policía ha cambiado su perspectiva en un montón de maneras. En algunas de estas esto entra en conflicto con sus valores. En unas tiene que cambiar la manera en que se comporta, la forma en que actúa como un oficial de policía, pero en otras él dice “no puedo cambiar esta parte, tengo que ser así. Ese es quien soy”. Y eso le ha causado todo tipo de conflictos a la fecha, pero son los conflictos lo que hacen buena televisión.

- ¿Será John Nolan siempre un ‘outsider’ en la policía?

Hay un número de cosas que lo diferencian del resto. Él se ve separado de muchos de los policías por ser un novato, por la diferencia de edad con sus colegas, los valores de los que hablamos. Tiene 20 años más que los demás.

- Recientemente se han iniciado discusiones sobre la brutalidad policial y el rol de la policía en la sociedad, más aún en los Estados Unidos. ¿Cómo un programa como “The Rookie” trata esas cuestiones?

Lo que nos distingue de otros programas policiales es nuestra búsqueda por la verosimilitud, no somos policías que rompemos las reglas porque es genial. Esos programas donde los policías ignoran las regulaciones para atrapar a los malos son muy emocionantes de ver, pero resulta que ese mensaje es el equivocado.

En "The Rookie", John Nolan (Nathan Fillion) es el novato de mayor edad en el departamento de policía de Los Ángeles. (Foto: ABC/Erica Parise)

Lo que queremos saber es que los policías no rompen las reglas. Que tienen regulaciones que deben seguir. Que vamos a estar a salvo de las personas en una posición de autoridad, porque operan bajo la ley.

Con “The Rookie” tratando de ser realista, creo que eso nos hace parte de la conversación en vez de dar el mensaje equivocado. Y vamos a tratar este tema bastante esta temporada (la cuarta). Jackson (personaje interpretado por Titus Makin) tendrá bastante que ver en esto. Nos sentimos bastante afortunados de que seremos parte de la conversación.

-La tercera temporada de “The Rookie” terminó con un gran ‘cliffhanger’. ¿Qué podemos esperar de la siguiente temporada?

Bueno, sobre ese final, estamos llegando a la culminación de las decisiones que John Nolan hizo. En quien decidió confiar y ahora... básicamente hay reglas que la policía tiene que seguir. Hay protocolos que tienes que seguir. Y Nolan, quien es un buen policía, tomó malas decisiones y habrá repercusiones. Así que veremos el resultado. Su trayectoria dentro del departamento de policía cambiará.

-¿Seguirá en el departamento de policía?

Seguirá. Y gracias a dios, porque estamos en un show policial que se llama “The Rookie”, así que tenemos que hacer eso.

- Hablando de las malas decisiones de Nolan y sin ‘spoilear’ mucho. ¿Crees que solo se puede cambiar un sistema desde dentro o lo tienes que reformar empezando de cero.

No creo que puedas cambiar un sistema destruyéndolo. Creo que tienes que trabajar dentro del sistema, porque esta es una maquinaria que está en movimiento ahora. Si no tienes algo con que reemplazarlo mientras lo estás cambiando, no puedes destruir el sistema. Soy partidario de trabajar desde dentro para realizar los cambios.

- Eres un gran aficionado de la saga “Uncharted” e incluso hiciste un cortometraje en el 2018. Y ahora tenemos por fin una fecha para la película...

Sí, por fin. Solo ha sido una década.

- ¿Qué piensas de este proyecto?

No puedo esperar. Estos son dos actores, entre Tom (Holland) y Mark Wahlberg, que nunca nos han decepcionado. Estoy tan emocionado por ver qué han hecho con esta franquicia que amamos tanto.

-Tienes una larga historia con DC Comics. Has sido la voz de Hal Jordan y Steve Trevor, entre muchos otros. Ahora en “The Suicide Squad” interpretas a T.D.K., cuyo verdadero nombre es The Detachable Kid (El chico desconectable)...

Podría también ser The Dark Knight (El caballero oscuro), no lo sabemos.

Nathan Fillion participa en el Universo Extendido de DC como The Detachable Kid. (Fuente: Warner Bros Entertainment)

-Entonces Batman tendría poderes extraños que no conocíamos. Pero quería saber por qué elegiste este personaje para entrar al mundo de los superhéroes.

Me alegra la pregunta. Las personas suelen pensar que un actor está en la posición de coger el teléfono y decir “¿sabes que voy a hacer? Quiero estar en la película de ‘The Suicide Squad’ e interpretar a T.D.K. Haz que ocurra”.

Así no es como sucede. Ellos arman la película. James Gunn la escribe y luego él te llama y te dice “tengo que este personaje y me encantaría que lo interpretaras.” Y tú contestas: “lo que digas, amigo”.

No es como una elección, es una oportunidad que se da. Y luego es lo que haces con esa oportunidad. Me pasaron el ‘balón’ y eso es lo que hice.

-Y no podías perder el balón con tus brazos desconectables...

No podía dejarlo ir de mis manos, porque si tomabas el balón te llevabas mis brazos también.

-¿Cuál es tu superhéroe favorito?

En el Universo de DC, siempre me gustó Batman. Superman era demasiado super para mí. Cuando era niño tenía preferencias más eclécticas. Había este personaje llamado Ambush Bug que me parecía que era realmente genial. Tenía la habilidad de teletransportarse y era invulnerable. Así que nunca podrías lastimarte y podías estar donde quisieras. Pensaba que esos eran poderes increíbles.

Ambush Bug, uno de los personajes favoritos de Nathan Fillion cuando era joven. (Fuente: DC Cómics)

Pero Batman, la manera en que cuentan sus historias ahora, donde es una persona con problemas. Es un tipo rico traumatizado que gasta su dinero golpeando a malhechores porque está perturbado. Me gusta.

-¿Tienes preferencia por los personajes imperfectos?

Sí. Fui actor por algún tiempo antes de darme cuenta que siempre estaba intentando caer bien y tratando de ser bueno y perfecto. No me gustaba cuando mi personaje tenía fallas.

Esa fue una lección que aprendí en 1999 con “Two Guys, a Girl and a Pizza Place” donde me percaté que los defectos son los que hacen a los personajes buenos. No hay personajes perfectos como no hay personas perfectas y no hay nada interesante en alguien que hace lo correcto todo el tiempo. A menos que esa sea la broma, que es siempre perfecto.

Pero las personas no son perfectas: son tacaños, tardones, inseguros, gruñones. Las personas tienen defectos que nos permiten a nosotros, como la audiencia, sentarnos a juzgarlos desde una distancia segura. Y creo que eso nos entretiene tanto de los personajes imperfectos. Y estos también tienen un arco narrativo, una oportunidad de crecer y aprender algo.

