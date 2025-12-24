Navidad 2025: las novedades festivas de Netflix, Prime Video y Disney+

Cada fin de año los servicios de streaming ofrecen series y películas que toman el concepto de la Navidad y lo transforman en contenido: series y películas donde una familia unida se impone ante cualquier dificultad. No hay sorpresas de vida o muerte, tampoco emociones demasiado intensas. De eso el espectador ya tuvo suficiente en la vida real.

Netflix

Este diciembre Netflix encabeza la lista de contenido navideño de estreno para streaming. No falta la película que emula el estilo de Hallmark Channel, anestésico. Allí está “El secreto de Papa Noel”, que sigue a Taylor Jacobson, madre de familia que acaba de perder su trabajo y quiere poner a su hija en clases de snowboarding. Necesitada de dinero, se disfraza de Papa Noel para trabajar en un resort. Protagoniza Alexandra Breckenridge de la serie “Virgin River”. Otra película es “La Navidad en sus manos 2”, producción española donde una familia intenta rescatar a Papa Noel, quien ha sido secuestrado por una empresa que contrata a un actor para que lo reemplace y promueva el consumismo.

Por el lado de las series, la mayor apuesta del servicio es “Hombre vs. bebé”, escrita y protagonizada por Rowan Atkinson, recordado por la serie “Mr. Bean”. Aquí interpreta a Trevor Bingley, guardián de propiedades que en víspera de Navidad encuentra a un bebé ajeno que, por varias circunstancias, no puede devolver. También está la tercera temporada de la serie noruega “Navidad en casa”, donde la enfermera Johanne (Ida Elise Broch) ofrece su casa para una reunión familiar de fin de año (sin saber que necesita refacciones), mientras que al mismo tiempo intenta conseguir pareja. También está la miniserie italiana “Sicilia Express”, donde dos amigos descubren un portal mágico que los traslada, desde un basurero en Milán, a su tierra natal.

Disney+

Disney+ por su parte estrenó la película animada “El diario de Greg: esto es el colmo”. Ambientada en torno a la Navidad, el protagonista Greg Heffley, adolescente torpe, quiere demostrarle a su padre que no necesita entrar a un colegio militar para “enderezarse”. Se basa en una saga de novelas del autor Jeff Kinney, quien ha vendido más de 300 millones de ejemplares en todo el mundo desde el 2007.

La misma plataforma lanzó la película “Kevin Costner presenta: la primera Navidad”, donde el actor ganador del Óscar por “Danza con lobos” narra todo lo que se sabe, según la Biblia y la historia, sobre la época en la que habría nacido Jesús. Incluye entrevistas con profesionales y una recreación detallada, con actores, de cómo era la vida en la Belén (hoy Cisjordania, Palestina) de hace 2000 años.

Prime Video

Por último, Prime Video tiene solamente la película documental “Los mercaderes de la alegría”, que sigue a cinco familias especializadas en talar y vender pinos, los cuales serán usados como árboles de Navidad en Nueva York. Es un vistazo cercano a uno de los negocios más competitivos de la temporada.

Tres clásicos navideños para ver en casa

“Duro de matar” (1988)

John MacClane (Bruce Willis), policía de Nueva York, viaja a Los Ángeles para pasar la Navidad con su esposa. Pero ella se convierte en rehén de una banda liderada por el criminal Hans Gruber (Alan Rickman); solo MacClane puede rescatarla. (Disney+)

“Mi pobre angelito” (1990)

La familia McCallister viaja desde Chicago a París para festejar la Navidad, pero olvida al hijo menor de ocho años, Kevin (Macaulay Culkin), quien tiene que defender su hogar de dos ladrones torpes. (Disney+)

“El regalo prometido” (1996)

Howard Langston (Arnold Schwarzenegger) es un vendedor de colchones adicto al trabajo que, para congraciarse con su hijo quiere comprarle un Turbo Man, el juguete de moda en Navidad. Cuando descubre que el muñeco está agotado, hará lo imposible por conseguirlo. (Disney+)