Netflix no solo tiene series y películas nominadas al Oscar, sino largometrajes originales orientados a adolescentes. Películas que han convertido a jóvenes actores en estrellas mundiales, como es el caso de Lana Condor y Noah Centineo; quienes vuelven en la secuela de “A todos los chicos de los que me enamoré". La cinta ya tiene nuevas imágenes disponibles.

“Es un nuevo año para Lara Jean (Lana Condor) y Peter (Noah Centineo), quienes ya no pretenden ser pareja. Ellos son pareja. Y, como Lara Jean atraviesa una serie de primeras veces con Peter — su primer beso real, su primera cita real, su primer Día de San Valentín — ella se descubre aprendiendo, apoyándose más en Kitty y Margot (Anna Cathcart y Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur) y un inesperado y nuevo confidente, Stormy (Holland Taylor), para ayudarla a manejar las complejas emociones que vienen con este nuevo capítulo de balancear una relación y descubrir a su auténtico yo”, dice la sinopsis de la película.

La sinopsis prosigue: “Pero cuando John Ambrose (Jordan Fisher), otro destinatario de una de las viejas cartas de amor de Lara Jean, ingresa nuevamente a su vida, ella debe confiar en sí misma más que nunca mientras ella es confrontada por su primer y auténtico dilema: ¿Puede amar a dos chicos al mismo tiempo?”

La historia de amor de Lara y Peter no terminará en esta película, pues Netflix ya confirmó el estreno de una tercera parte. Mientras tanto, ambos actores ya tienen proyectos futuros, como Lara, quien participará en la cinta “Girls Night”; mientras que Centineo participará en la nueva versión de “He Man”.

Dato

La secuela de “A todos los chicos de los que me enamoré" llega a Netflix el 12 de febrero del 2020.

En inglés, el título de la película es “To All the Boys: P.S. I Still Love You” (“A todos los chicos: posdata, aún te amo”)