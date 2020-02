Netflix producirá por primera vez una película peruana y el encargado de la historia y la dirección será Bruno Ascenzo. La noticia fue revelada por el conductor de televisión Bruno Pinasco en sus redes sociales.

“Felicitaciones BrunoAscenzo. Ya se puede confirmar que eres el escritor y director de la primera película de Netflix en Perú para estrenarse a nivel mundial. NetflixLAT, escribió en Twitter.

En una reciente entrevista con Bruno Pinasco (vía Instagram), Ascenzo brindó más detalles de la producción que tiene en sus manos. Además, reveló que no había comentado nada respecto al tema porque había firmado unas cláusulas que se lo impedían.

“Yo no había dicho nada porque me han hecho firmar unas cláusulas, no he podido contarle ni a mis padres, ni a nadie. Ya el día de la conferencia de prensa se dio a conocer y me he puesto muy nervioso porque ya dejó de estar en mi computadora para ser una realidad, un proyecto que está a punto de construirse y que vamos a meterle todas las ganas”, contó un emocionado Bruno.

El actor, director y guionista comentó que durante los últimos tres meses ha mantenido constante comunicación con la gente de Netflix, quienes le sugirieron algunos cambios en su guion.

“Hemos estado los últimos tres meses en reuniones a distancias (con los de Netflix), yo les he mandado el argumento, el guion, diversas versiones. Ellos me han dado algunas sugerencias, hemos venido chambeando en conjunto hasta que finalmente hemos logrado tener una versión del guion que nos ha gustado a ambas partes y ahora empieza la pre-producción”, añadió.

Bruno Ascenzo reveló que la primera fase de trabajo con Netflix le gustó mucho porque es un equipo que cuenta con una gran logística.

“La gente de Netflix está súper pendiente de todo, del casting, de la publicidad, es un equipo que recién estoy conociendo con una logística súper grande. A mí me ha gustado este proceso de chamba, en los que ellos me han dado muchos comentarios porque por todos lados se aprende de esta gente tan capa”, narró al conductor de “Cinescape”.