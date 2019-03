Jordan Fisher se suma al elenco de la secuela de "To All the Boys I’ve Loved Before" | FOTOS

Un nuevo personaje entra a escena para ser la manzana de la discordia entre Lara Jean y Peter Kavinsky. Netflix acaba de anunciar, mediante un vídeo compartido en sus redes sociales, que el actor Jordan Fisher será el nuevo protagonista de "To All the Boys I’ve Loved Before 2". El joven y ex chico Disney llegará a la historia para poner en aprietos a Lara Jean.

► "Hannah Montana": todas las señales que apuntan al regreso de la serie

► "La cita perfecta": fecha de estreno, tráiler y sinopsis de nueva película de Noah Centineo y Camila Mendes

A través de su cuenta de Instagram, Netflix compartió un clip donde aparecen los personajes de Jordan Fisher y Lana Condor y se puede notar la gran química que existe entre ellos.

Jordan Fisher ingresará a "To All the Boys I’ve Loved Before 2" para interpretar a John Ambrose, personaje que pondrá en aprietos la relación entre Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo).

Esta secuela adaptará la segunda parte del libro original, llamado "P.S. I Still Love You", donde se verá lo que sucederá con la relación entre Lara Jean y Peter Kavinsky una vez que John Ambrose McLaren ingrese a sus vidas.

Recordemos que Jordan Fisher se caracteriza por su polifuncionalidad y carisma, que según los productores de la película será capaz de cautivar al público y ganarse un lugar en los seguidores de la producción.

Cabe señalar que hace algunos días empezó el rodaje de "To All the Boys I’ve Love Before 2" y aunque Netflix no ha anunciado la fecha de estreno de esta cinta, los seguidores han especulado que sería a mediados de año.