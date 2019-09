Netflix le dice adiós a 37 series y películas en septiembre. Mira aquí la lista completa

Empezó septiembre, y como cada mes, Netflix actualizó su catálogo de contenidos con películas, series y documentales de estreno, y también anunció el regreso de algunas producciones aclamadas por sus suscriptores.

Pero, así como anuncian los nuevos títulos, Netflix también se despide de algunas producciones. Este mes, son 37 títulos los que se dejarán de emitir en la plataforma.

Entre los títulos más resaltantes que se retiran de Netflix destacan: “American Horror Story”, “La Doña”, “Los Minions”, entre otros.

A continuación, la lista completa:



First Contact: Lost Tribe of the Amazon - 04/09

In-Lawfully Yours - 05/09

Los Minions - 05/09

American Horror Story - 07/09

Kong: Skull Island - 08/09

Basic Sanitation: The Movie - 09/09

Bald Mountain - 09/09

Futuro Beach - 09/09

Mischievous Kiss - Love in Tokyo - 14/09

Mischievous Kiss 2 - Love in Tokyo - 14/09

Listen to Love - 14/09

Strong Girl Boong -soon - 14/09

American Odyssey - 16/09

PAW Patrol - 29/09

Dora la Exploradora - 29/09

Bubble Guppies - 29/09

SpongeBob SquarePants - 29/09

Team Umizoomi - 29/09

Victorious - 29/09

Sam and Cat - 29/09

Avatar: The Last Airbender - 29/09

Nicky, Ricky, Dicky and Dawn - 29/09

Trigun - 30/09

Kate and Mim-Min - 30/09

Pasión de Gavilanes - 30/09

La Casa de al Lado - 30/09

Bat Pat - 30/09

Fantastic - 30/09

My Horrible Boss - 30/09

Erased - 30/09

Your Lie in April - 30/09

House - 30/09

The Fall - 30/09

JoJo’s Bizarre Adventure - 30/09

La Doña - 30/09

Corazón Valiente - 30/09

Tenkai Knights - 30/09

¿Por qué se retiran títulos mensuales? Como es de conocimiento, Netflix obtiene licencias de series y películas de estudios y proveedores de contenidos de todo el mundo, y esas licencias pueden vencer si no se renuevan.

Según Netflix, “hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles en Netflix”.

Cabe señalar que, a través de Twitter, la plataforma también anunció las producciones que se sumarán en septiembre. Destacan “Élite: Temporada 2”, “The Politician” y el regreso de “Chicas Pesadas”.