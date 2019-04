Netflix estrena el tráiler de "Murder Mystery", comedia protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston

La plataforma de streaming Netflix acaba de revelar el primer tráiler oficial de su nueva película "Murder Mystery", una comedia que estará protagonizada por los reconocidos actores Adam Sandler y Jennifer Aniston.

A través del canal oficial de YouTube de Netflix se compartió el divertido avance que muestra a los famosos actores interpretando a una pareja de esposos que vive una inusual situación.

La película contará la historia de Nick (Adam Sandler), un policía, y su esposa Audrey (Jennifer Aniston), quienes se van de vacaciones a Europa. En el vuelo conocen a un multimillonario, Malcolm Quince (Luke Evans), quien los invita a una fiesta en su lujoso yate. Ahí se comete un misterioso asesinato, y los principales sospechosos son ellos, así que tendrán que probar su inocencia.

Cabe señalar que desde el 2011 no se les había visto juntos a los actores que protagonizaron la exitosa comedia romántica "Just Go With It" ("Esposa de Mentira").

La comedia "Murder Mystery" es dirigida por Kyle Newacheck, escrita por James Vanderbilt y producida por Sandler, Vandelbilt, Allen Covert, Tripp Vinson, James D. Stern, y Charlize Theron,

El filme que estrenará a través de Netflix el próximo 14 de junio, también contará con las actuaciones de Terence Stamp, Gemma Arterton, Adeel Akhtar, John Kani, Olafur Darri Ólaffson y el mexicano Luis Gerardo Méndez.