Charlie Brooker y Annabel Jones, creadores de “Black Mirror”, han preparado un falso documental basado en la comedia negra para despedir este año pandémico.

“Muerte al 2020” es el título de la producción que llegará a Netflix el 27 de diciembre, y del cual ya se conoce el tráiler.

“Es un evento de comedia que cuenta la historia del espantado año que fue, ¿y quizás aún lo es? Este especial histórico de estilo (falso) documental reúne algunas de las voces de más renombre del mundo con imágenes de archivo, de la vida real, que abarcan los últimos 12 meses”, señala el documental en su descripción.

Del mismo modo, se conoce que el documental contará con actores como Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti, Joe Keery, entre otros personajes.

Por su lado, Brooker espera que sus seguidores puedan conocer más su proceso creativo con esta comedia.

“Aquellos que solo me conocen a través de ‘Black Mirror’ pueden no darse cuenta de que cuando no escribo ciencia ficción especulativa sobre personas que fruncen el ceño ante los teléfonos inteligentes; he pasado año haciendo programas de comedia en el Reino Unido”, comentó en una reciente entrevista a Entertainment Weekly.

