¿Creciste durante los noventa con los clásicos que transmitía Nickelodeon? Pues no esperes más, ya que el canal infantil estadounidense lanzó NickSplat, su plataforma de streaming alojada en VRV dedicada exclusivamente a las series y dibujos que marcaron una época en la televisión mundial.

Por solo 5.99 dólares al mes (casi 20 soles al tipo de cambio peruano), podrás disfrutar de programas como The Wild Thornberrys (La Familia Thornberry), Rocko’s Modern Life (La vida moderna de Rocko), Are You Afraid of the Dark? (¿Le temes a la oscuridad?), Legends of the Hidden Temple (Leyendas del Templo Perdido), entre otros.

Si bien recordadas series noventeras de Nickelodeon como Hey Arnold! (¡Oye Arnold!), Ren & Stimpy o Rugrats (Aventuras en pañales) aún no forman parte del catálogo de NickSplat, se espera que sean incluidas en los próximos meses. Por el momento, estas son las producciones disponibles vía streaming:

AAAHH!!! Real Monsters (Temporadas 1 y 2) All That (Temporada 2)Are You Afraid of the Dark? (Temporadas 1 y 2)CatDog (Temporada 1)ChalkZone (Temporadas 1 y 2)Clarissa Explains It All (Temporadas 1 y 2)Double Dare 2000 (Temporadas 1 y 2)Doug (Temporadas 1 y 2)Guts (Temporada 1)Hey Dude (Temporadas 1)KABLAM! (Temporada 1)Kenan & Kel (Temporada 1) Legends of the Hidden Temple (Temporada 1)Legends of the Hidden Temple (2016)Nick Arcade (Season 1)Rocko's Modern Life (Temporadas 1 y 2) Salute Your Shorts (Temporada 1) The Amanda Show (Temporada 1) The Angry Beavers (Temporada 1) The Mystery Files of Shelby Woo (Temporadas 1 y 2) The Wild Thornberrys (Temporada 1)

Cabe precisar que ninguna de estas series –cuya mayoría no se llegaron a estrenar en nuestra región (salvo KABLAM!, Clarissa lo explica todo, Los Castores Cascarrabias o Kenan & Kel por nombrar algunas)– está completa por lo que podríamos esperar que Nickelodeon anuncie el estreno de nuevas temporadas para atraer más suscriptores.

Lamentablemente, NickSplat aún no se encuentra disponible para América Latina pero VRV –que además alberga a otras plataformas de streaming especializadas en anime, series de ciencia ficción, dibujos animados, entre otras– anunció en su página web oficial que está trabajando en expandir las fronteras de su servicio.