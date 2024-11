Para Nico Ponce (Lima, 1986), cada canción y cada personaje son una extensión de su propio viaje emocional, un reflejo de los matices del amor y el desamor que ha vivido. En “#Pobre novio”, no solo interpreta a Santiago García, lo siente y entiende desde sus propias experiencias. Santiago, abandonado en el altar, se encuentra atrapado entre el dolor y la sorpresa cuando, por obra de un amigo y un empresario, pasa de ser el hombre rechazado a un codiciado “premio” en una rifa para solteras.

“Como estoy soltero, les dije que me rifen, y el premio será una cena o un encuentro”, bromea el actor nacional. “Estoy muy contento con este proyecto y con la responsabilidad de compartir el protagónico junto a Priscila Espinoza, que es una súper actriz”, añade sobre su rol en la nueva apuesta de Latina.

Nico Ponce interpreta a Santiago García, uno de los roles más importantes de su carrera. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

A diferencia de Matías Quiroz, su personaje en “Papá en apuros”, un tipo de barrio, aguerrido y dispuesto a enfrentarse a cualquiera para defender a su pareja y su familia; Santiago es un alma noble: ingenuo, tímido y bondadoso. “Interpretar personajes tan distintos es un reto, y me encanta. Y Santiago es un verdadero reto, no solo para mí, también para las maquilladoras, que tienen que cubrirme los tatuajes par que no se noten (ríe). Son unas capas”, explica.

La telenovela de Latina es una adaptación de una producción chilena de Mega, inspirada en un hecho real de 1940. Según el libro “Secretos, copuchas y romances de la sociedad chilena” de Patricio Díaz, el verdadero protagonista de esta historia fue un joven vendedor de 26 años, de Temuco. La ganadora del concurso organizado por la revista Ercilla fue una modista de la misma edad, de Coquimbo, y el premio consistía en una boda. Sin embargo, el enlace no se concretó porque el novio se negó a casarse. Tras el incidente, la ganadora demandó a la revista por incumplimiento, pero la justicia falló en su contra.

“Muchos dicen que es una copia, pero no es así. Es una adaptación a nuestra picardía, con peruanismos, y ocurrencias nuestras. Es una historia divertida, con elementos actuales como las redes sociales, donde las cosas se viralizan al instante con una foto o video”, destaca Ponce.

La fecha y el horario de estreno aún no han sido anunciados. El elenco de actores también incluye a Manuel Gold, Javier Valdés, Bruno Odar, Joaquín de Orbegoso, Laly Goyzueta, entre otros.

Vida amorosa

A sus 38 años, Nico ha conocido tanto el amor como el desamor, y es este último el que impregna sus canciones. Su tema “No estás aquí” nace de una relación intensa con una argentina, con quien compartió un año de sueños en su país. Hablaron de matrimonio y de un futuro juntos, pero un día ella puso fin a la relación sin darle explicaciones. Fue una despedida silenciosa que él solo comprendió con el tiempo.

“Volví al Perú, ilusionado, y le dije que pronto ella también podría mudarse aquí, pero nunca vino ni respondía mis llamadas. Después de casi un mes y medio, finalmente me dijo que no podía con la distancia y decidió terminar. Fue la última vez que supe de ella”, cuenta. Sobre su vida amorosa, agrega: “Mis historias de amor siempre han terminado así. Aunque mi última relación la terminé yo, fue porque ambos entendimos que ya no funcionaba, no porque faltara cariño. Todavía la quiero mucho; es una gran persona, pero ella quería algo más serio, un estilo de vida diferente, y yo estaba en otro momento”, narra.

Pausa temporal

En el verano de 2020, decepcionado por los constantes rechazos en el mundo de la actuación y en plena pandemia, Nico decidió apartarse del arte. Se fue a vivir a una playa del norte con su pareja y su madre, y, decidido a no actuar más, se tatuó el brazo como un cierre simbólico. Se dedicó a surfear y a dar talleres de música, convencido de que el camino actoral ya no era para él.

Sin embargo, la vida le dio una sorpresa: le ofrecieron un papel en “Contigo Capitán”, la primera producción oficial peruana para Netflix, en la que interpretó al futbolista Paolo Guerrero. “Era un gran proyecto, un sueño hecho realidad, así que decidí volver”, cuenta emocionado. Desde entonces, llegaron nuevas oportunidades como ‘Papá en apuros’ y ‘El Gran Chef Famosos’, y ahora, este nuevo proyecto. “Me llamaron, hice el casting y, al día siguiente, ya estaba firmando contrato. Para mí, es una lección de vida: las cosas llegan cuando trabajas con disciplina, y cuando menos lo esperas”, sentencia.

Duelo de boxeo

Además de grabar #PobreNovio , Nico Ponce organiza la segunda edición de Celebrity Combat , un evento de boxeo amateur que reunirá a creadores de contenido e influencers de distintos rubros. La cita será en marzo del 2025.