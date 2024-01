El actor peruano Nico Ponce quedó eliminado de la competencia de “El gran chef: La revancha”, el pasado 23 de enero, tras una noche de retos culinarios.

Al no lograr convencer al jurado con sus preparaciones, el actual integrante de “Papá en apuros” se convirtió en el noveno participante en ser eliminado.

De ese modo, a pesar de haber tenido momentos buenos al preparar sus comidas, fue el segundo plato de la noche, el cual era Sheperd’s Pie, que lo llevó a perder sus lugar en el concurso gastronómico.

“He luchado hasta el final. Lo he dado todo con ese platillo. Ya lloré la primera temporada. Esta vez no voy a llorar. Quiero agradecer a todos por la oportunidad de regresar, por mejorar. Creo que he mejorado y lo he dado todo”, dijo el actor.

Suerte contraria es la que tuvieron los demás participantes, que lograron mantenerse en la competencia. Ellos fueron Mauricio Mesones, Ale Fuller y Christian “el Loco” Wagner.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?





Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público.

También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.