Nicola Porcella tras alejarse de la TV se enfrenta a una nueva faceta

Nicola Porcella, quien se encuentra alejado de la TV tras difundirse un video donde se aprecia que agrede verbalmente a su expareja Angie Arizaga, dedica su tiempo a desarrollarse profesionalmente, mantenerse en forma y acudir a sus terapias.

El modelo habría retomado sus estudios de marketing. Recientemente, en el grupo de una comunidad universitaria, una alumna fotografió a Nicola Porcella entrando a un salón de clases

Nicola Porcella ingresando a sus clases. (Foto: Facebook)

En recientes declaraciones al diario "Trome", Porcella señaló que canceló su viaje a Estados Unidos por el huracán Dorian. "Estoy yendo a mis terapias, entrenando y trabajando duro porque cuando una puerta se cierra, otras se abren", dijo.

Nicola Porcella. (Foto: Instagram Stories)

Asimismo, confirmó que la demanda por difamación contra Magaly Medina sigue su curso y que la periodista deberá presentarse este 17 de setiembre al 11 Juzgado Penal de Reos Libres para rendir su manifestación.

La querella que Nicola Porcella le inició a Magaly Medina fue porque -según la denuncia- la periodista tuvo "expresiones ofensivas"contra él tras difundir un informe sobre la llamada ‘Fiesta del terror’.



REFLEXIVO MENSAJE



Hace algunos días, Nicola Porcella publicó una fotografía de él mostrando su renovada apariencia junto a un sincero mensaje.

“Me caigo, me levanto; me equivoco, aprendo; me han herido, pero estoy vivo. Soy humano, no soy perfecto, pero estoy agradecido”, precisó el exintegrante de “Esto es guerra”.