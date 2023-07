¡Fue con todo! El exguerrero Nicola Porcella arremetió en contra del actor mexicano Emilio Osorio, a quien le dijo que su participación en el ‘reality’ “La Casa de los Famosos” se debía únicamente a las influencias de su padre, el empresario televisivo Juan Osorio.

Durante una fiesta que realizaron los participantes y luego de haber compartido varios tragos entre el elenco, Porcella y Osorio pusieron la dosis de polémica luego de que Nicola acusó a Emilio de “nepo baby”.

Nicola afirma que Emilio está en LCDLF por influencia de su padre

El altercado inició cuando Nicola Porcella se dirigió al hijo de Juan Osorio diciéndole que “es feo”. Luego de eso, el peruano reiteró su postura afirmando que Emilio estaba en el programa debido a la influencia de su padre.

“Papi, tú estás acá por tu papá. Yo estoy acá por guapo”, sentenció. “Tu mamá te trajo acá, sí güey, ‘les dejo a mi hijito’. Yo me hice solo, a mí no me dio trabajo mi papá. Yo me hice solo, solito”, agregó enfáticamente.

¿Qué es un “nepo baby”?

Un “nepo baby” es un término con el que se cataloga a los hijos de famosos que se han beneficiado de las conexiones y privilegios de sus padres dentro de la industria cinematográfica y televisiva sin haberse esforzado lo suficiente.

¿Qué reacción tuvieron los fanáticos?

Entre los comentarios más recurrentes que los fanáticos de “La Casa de los Famosos” hicieron estaban los que aseguraban que se trataría de un juego entre los artistas y otros que cuestionaban el comentario de Porcella.

“Estaban jugando”, “Emilio se pasa”, “así se llevan”, “igualito que Niurka”, “es correcto, está por sus papás”, “bien Nicola”, “eso Nicola, se tenía que decir y se dijo”, “estaban jugando, atacados”, fueron algunos de los comentarios.