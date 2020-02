En el reciente estreno de “Todo por amor”, Nicola Porcella hizo un comentario a Karina Rivera que viene generando polémica y cuestionamientos en redes sociales.

El hecho sucedió luego que un integrante del reality lanzara un piropo a la conductora. Tras ello, Nicola Porcella señaló que solo los gerentes de Latina podrían “gilearse” a Karina.

“Producción a mí no me moleste, espérense vamos hacer algo acá porque aquí nadie se ‘gilea’ a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, señaló el conductor en plena transmisión en vivo. Karina no contestó a las palabras de Porcella y solo atinó en sonreír frente a cámaras.

Este gesto del exchico reality fue desaprobado por el público y en Twitter muchos cuestionaron su desatinado comentario.

Pese a ello, Porcella, en su cuenta de Instagram, compartió una fotografía y un mensaje con el que celebró su retorno a la pantalla chica. “La mejor venganza es siempre ir adelante y feliz, ya que el karma está haciendo su trabajo”, escribió la figura de Latina.

Sin embargo, en los comentarios muchos usuarios le recordaron el impase que protagonizó en el estreno del programa “Todo por amor” y muchos le pidieron que se retire de la televisión.

“Nicola dejar de ser un improvisado conduciendo... Y mide tus palabras que no estás en tus juergas”, “Estás perjudicando a Karina. Por tu culpa ahora piensan mal de ella. Ay Nicola. Por qué serás así”, “Oe, sal de la tele”, son algunos comentarios que se lee en el post que compartió el modelo hace dos horas.