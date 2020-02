Tras un largo tiempo alejado de la televisión, el modelo Nicola Porcella reaparecería en la pantalla chica como el conductor del nuevo programa de Latina “Todo por amor”. Tras dejar atrás la polémica, el ‘guerrero histórico’ cambiaría de canal en busca de una oportunidad.

Según reveló el diario Trome, Porcella habría sido elegido como el presentador del nuevo programa de Latina, el cual todavía no cuenta con fecha oficial de estreno.

Por si fuera poco, el espacio que tratará de unir parejas mediante citas no será conducido únicamente por Nicola Porcella, ya que todo hace indicar que tendrá una acompañante que en los próximos días sería anunciada.

Como se recuerda, el exintegrante de “Esto es guerra” se alejó de la televisión tras verse envuelto en el escándalo de “La fiesta del terror”, donde dos modelos denunciaron haber sido dopadas. Asimismo, la polémica de una agresión verbal contra Angie Arizaga agravó su situación en América Televisión.

Cabe señalar que hace algunos meses, Nicola Porcella dijo que viajaría al extranjero para empezar de cero en otro país; sin embargo, la oportunidad de conducir un nuevo espacio habría sido determinante en su decisión de quedarse.

“En la mira estuve siempre, creo que fue un poco por ser la cabeza de un reality y porque también cometí muchos errores, producto de mi inmadurez, la fama, pero quién no se equivoca. Ahora me he levantado, he madurado, ya no salgo de mi casa, paro encerrado y estudiando”, dijo Nicola Porcella antes de anunciar que viajaría a México a probar suerte.