El programa “Yo Soy: Nueva Generación” regresó a la televisión peruana el pasado 31 de enero. Las grandes sorpresas fueron la inclusión de Yidda Eslava y Julián Zucchi en la mesa del jurado, y el actor Nicolás Galindo en la conducción, acompañando a Karen Schwarz en esta nueva aventura televisiva.

Con una vasta trayectoria en teatro, cine y televisión, Nicolás Galindo ha sido parte de más de una decena de telenovelas- la más reciente “Luz de Luna”-, donde casi siempre interpretó al villano de la historia. Ahora, con una nueva faceta como conductor, el artista nacional conversó con El Comercio y reveló cómo se dio su salto de las ficciones de América TV al programa concurso de Latina.

¿Cuéntame cómo te sientes con tu debut como conductor de “Yo Soy: Nueva Generación”?

¡Estoy contento! Me siento feliz de ser testigo del enorme talento de los chicos, hay historias muy conmovedoras. Es un reto personal y profesional para mí, así que lo asumo con mucha responsabilidad, optimismo, humildad y ganas de seguir explorando este camino.

Ahora que formas parte de “Yo Soy”, ¿Qué opinas del formato? ¿Es muy distinto a lo que hacías antes?

Es un formato muy bonito, es muy productivo para el público. Ahora que lo puedo decir directamente, el talento de la gente que va a “Yo Soy” es alucinante. El programa puede cambiarles la vida si la gente se lo toma en serio y “corre la ola”. A mí me parece bravazo, maravilloso formar parte de esto.

¿Cómo se dio tu paso de actor de telenovelas a conductor de “Yo Soy: Nueva Generación”?, En los últimos años te hemos visto vinculado a roles antagónicos en la TV, ahora exploras una nueva faceta.

No ha sido un cambio tan brusco. De hecho, hace algunos años incursioné en la conducción, estuve 4 años haciendo “Polizontes”. Lo que sí es algo nuevo es el formato de programa concurso en señal abierta. Soy actor y conductor, principalmente hice teatro, cine y novelas, pero la conducción es algo en lo que me siento cómodo y estoy aprendiendo. Estoy tratando de ser yo mismo, lo más orgánico posible.

¿Cuál es el principal cambio que sientes con tu llegada a la conducción del programa de Latina?

Lo que puedo sentir que ha cambiado son los comentarios de la gente, la percepción del público. “Yo Soy” es un formato para toda la familia en horario estelar. Los programas en los que he participado han llegado activamente a las casas, la gente ahora me recibe de otra manera en sus hogares. Leo todos los comentarios y son súper positivos, también hay críticas y comentarios constructivos, los cuales agradezco porque me ayudan.

¿Qué clase de comentarios has recibido de parte del público?

La primera vez que aparecí en “Yo Soy: Nueva Generación” alguien me dijo que me vio un poco apagado, callado y tímido. Y sí, es verdad, era la primera vez. Es propio del nerviosismo, pero me siento muy cómodo frente a las cámaras, grabando en sets y me gusta el ambiente, convivir con mis compañeros, el equipo. Si bien es otro lenguaje me siento cómodo, ni mi rutina ni mi modo de ser han cambiado.

¿Qué tal la convivencia con los compañeros de “Yo Soy: Nueva Generación”?

¡Es bravazo! Me han recibido con los brazos abiertos, me han enseñado rápidamente lo que tengo que saber y he sentido un apoyo incondicional y muy generoso de parte de Karen (Schwarz) que me da consejos, me apoya mucho. Igual al equipo de producción y técnico.

Con mis compañeros de jurado, Julián (Zucchi) y Yidda (Eslava) también entraron conmigo y nos matamos de risa, nuestros camerinos están uno al lado del otro, conversamos mucho. Jorge Henderson es una eminencia, lo he visto de chico y lo admiro; a Janick Maceta recién la he conocido y es maravillosa, una gran persona. De todos aprendo, esto recién empieza y me siento premiado.

Por otro lado, ¿Cómo ves la competencia en el horario? Hace algunos meses tú formabas parte de las telenovelas que competía con “Yo Soy”, ahora estás en la vereda de enfrente

(Risas) Sí, bueno, yo soy actor. Algunas veces me va a tocar hacer novelas o películas que se emiten en diferentes casas televisivas y algunas veces estaré en una u otra, es normal. Ahora, Latina me ha abierto las puertas muy cálidamente y espero que sea una larga relación.

Los actores nos vamos paseando por diferentes productoras porque aquí no hay como en otros países una industria donde, de repente, firmas un contrato de exclusividad que asegure el trabajo por años, aquí no es así. Nosotros los actores no tenemos una estabilidad y la tenemos que estar buscando siempre. Me enorgullece que por mi trabajo me reconozcan y me llamen de diferentes lugares, eso quiere decir mucho, me llena de satisfacción.

Para este 2022, ¿Qué retos profesionales te has planteado? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

Ahora estoy enfocado totalmente en “Yo Soy”, es algo que recién está comenzando y estoy poniendo todo mi esfuerzo y tiempo. Soy el novato en este programa y estoy dedicado al 100%. Si tengo otros proyectos de actuación que están muy chéveres, pero ahora estoy enfocado y no quiero que nada me distraiga. Hay que darle su lugar, su espacio y disfrutar mucho esta etapa.

