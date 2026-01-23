Escuchar
(2 min)
Gustavo Bueno lleva más de seis décadas actuando en teatro cine y televisión. (Foto: Anthony Niños de Guzmán)

Gustavo Bueno lleva más de seis décadas actuando en teatro cine y televisión. (Foto: Anthony Niños de Guzmán)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gustavo Bueno no habla de finales. Habla de gratitud, de optimismo y de seguir. Su regreso a “Al fondo hay sitio” en el capítulo final de la undécima temporada —breve, emotivo y muy celebrado— fue una señal de que está presente, superando el problema de salud que lo alejó de los escenarios y volviendo, paso a paso, con la misma disciplina de siempre.

“No hay lugar para la depresión”: Gustavo Bueno cuenta cómo sufrió la fractura vertebral, la rehabilitación que le devolverá su independencia y lo que trae “AFHS”
Televisión

“No hay lugar para la depresión”: Gustavo Bueno cuenta cómo sufrió la fractura vertebral, la rehabilitación que le devolverá su independencia y lo que trae “AFHS”

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños

Los nuevos “Días felices” de Henry Winkler como productor, autor de libros y con nueva serie: “Finalmente, después de 30 años, llegué al siguiente nivel”
Tendencias

Los nuevos “Días felices” de Henry Winkler como productor, autor de libros y con nueva serie: “Finalmente, después de 30 años, llegué al siguiente nivel”

“No necesitamos permiso para bailar”: cuando BTS abrió las puertas de su intimidad a las ARMY en documentales
Cine

“No necesitamos permiso para bailar”: cuando BTS abrió las puertas de su intimidad a las ARMY en documentales