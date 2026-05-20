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Resumen

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A Milagros Leiva le cambiaron los horarios. Y, con ellos, también la manera de empezar el día. Antes, sus mañanas tenían una rutina casi doméstica: despertarse temprano, despedir a sus hijos cuando se iban al colegio, dejar todo en orden y volver a la cama. Era nocturna, dice. Su día comenzaba tarde, como si la noticia también pudiera esperarla un poco más.

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