En octubre del 2020, mientras el mundo entero intentaba entender qué pasaba con su propia historia, Nora Sugobono decidió escribir la suya frente a las cámaras. En plena pandemia, en medio de la pausa, Canal J le propuso hacer un programa gastronómico. Y ella por instinto, por necesidad de crear algo vivo en medio del silencio, aceptó el reto. Así nació “En la cocina”, como un acto de esperanza, con esfuerzo, con puñitos en vez de abrazos y nervios contenidos.

“La incertidumbre de ese momento, curiosamente, fue lo que me empujó a lanzarme. El programa consistía en visitar restaurantes, recorrer cada rincón, entrar a la cocina, preparar algún plato y luego probarlo. Fue un reto enorme, porque aún no estaba vacunada, y entrar a un local, quitarte la mascarilla y compartir comida con alguien desconocido era un riesgo. Por suerte, nunca me contagié”, recuerda Sugobono.

La primera temporada fue un reto; la segunda, una liberación. El programa dejó de grabarse exclusivamente en restaurantes del Jockey Plaza y salió a recorrer Lima sin restricciones. Lugares como Astrid y Gastón, Cosme, 500 Grados o la Taberna Queirolo se convirtieron en paradas clave de un recorrido cada vez más sabroso y personal.

Y tras una pausa de dos años y medio, este martes, 10 de junio, a las 9:00 p.m., “En la cocina” regresa con una tercera temporada recargada, pulida con tecnología de punta, y con un ingrediente nuevo: cada capítulo incluye un invitado especial que se suma al viaje. Esta vez, la comida no solo se muestra, se celebra.

Nora llega al restaurante, recorre los espacios, saborea, pregunta, escucha. Entra a la cocina como quien entra a una historia viva.

“Buscamos restaurantes que reflejen la diversidad culinaria de Lima, en todos sus formatos y sabores”, explica Nora. “Y en el bloque final aparece un invitado, que no necesariamente pertenece al mundo gastronómico, pero sí tiene un vínculo emocional o un recuerdo especial ligado a la comida”, añade.

Por la mesa han pasado figuras como Gonzalo Torres, la periodista Claudia Chiroque, Carlos Carlín, la creadora de contenido Laura Graner, Johnny Schuler, la comunicadora Joanna Boloña y otros tantos. “Lo lindo es que muchos son amigos o personas con las que ya comparto visitas gastronómicas. Hay un lazo real. Me interesa que haya cercanía, que las conversaciones sean genuinas. Mi objetivo es que la gente disfrute, que descubra —a través de lo que vamos viendo y probando— todas las posibilidades maravillosas que ofrece el mundo gastronómico en el Perú”.

Nora Sugobono, editora de Somos y conductora de "En la cocina", programa que alista su tercera temporada. (Foto: Canal J)

Periodismo sabroso

Nora Sugobono lleva 17 años contando historias en El Comercio, y desde el inicio eligió hacerlo a través del sabor. Llegó al periodismo gastronómico casi por intuición, como quien sin buscarlo encuentra su hogar. Tras estudiar fuera del país, regresó al Perú y, en 2008 —un año clave para la cocina nacional— comenzó a escribir sobre restaurantes, chefs y platos que hablaban más allá del paladar.

“Fue el primer ‘Perú, Mucho Gusto’. Los chefs eran como rockstars y todos querían entrevistarlos”, recuerda. A través de esa efervescencia culinaria, Nora reconectó con sus raíces, su familia y su historia. “La gastronomía para mí siempre ha representado eso: un vínculo, un lenguaje y una forma de sentir mucho orgullo”.

A lo largo de los años, Nora Sugobono ha sido testigo privilegiada del crecimiento del Perú como potencia gastronómica. Desde su tribuna en El Comercio, ha impulsado esa narrativa a través de múltiples formatos: tuvo un blog, protagonizó videos y, desde hace más de una década, está a cargo de la página de restaurantes de Somos (revista que también edita) donde cada sábado presenta nuevas propuestas o cartas renovadas, con el objetivo de ofrecer variedad y opciones al lector.

“La idea es que la gente descubra lugares para disfrutar en cualquier momento de la semana”, explica. Esa constante labor editorial ha contribuido a consolidar a Somos como un referente gastronómico en el país. En esa misma línea, hace tres años creó los Premios Somos y, en el 2019, publicó el libro “Mujeres con apetito”.

Nora Sugobono hace tres años creó los Premios Somos, los cuales fueron reconocidos por la WAN-IFRA como el mejor engagement de audiencias del mundo. (Foto: Canal J)

Cocina con identidad

A esta renovada apuesta de Canal J, liderada por “En la cocina”, se suma “Festín”, conducido por el maestro parrillero Aldo Milozzi. Cada jueves a las 9:00 p.m., el programa celebra el arte de la parrilla como un acto de amor y reunión.

La oferta se complementa con “¡Cocina ya!”, un espacio diario que apuesta por la practicidad sin renunciar al sabor. De lunes a viernes a las 9:30 p.m., diferentes chefs enseñan recetas fáciles, creativas y nutritivas, pensadas para todo tipo de público. Desde clásicos de la cocina criolla hasta propuestas italo-peruanas o menús saludables, cada episodio está lleno de tips, trucos y secretos de cocina que buscan inspirar al espectador y convertir su día a día en una experiencia más sabrosa.

Así, Canal J reafirma su compromiso con una televisión cercana, útil y entretenida, donde la gastronomía se convierte en una vía para reconectarnos con lo que somos y disfrutamos.