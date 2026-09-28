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Resumen

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Vasco Rodríguez atraviesa una nueva etapa en su carrera, decidido a alejarse de los personajes oscuros que marcaron su popularidad y mostrar otros registros en la actuación. (Foto: Giancarlo Ávila)
Vasco Rodríguez atraviesa una nueva etapa en su carrera, decidido a alejarse de los personajes oscuros que marcaron su popularidad y mostrar otros registros en la actuación. (Foto: Giancarlo Ávila)
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Por Sonia del Águila

Después de encarnar a personajes oscuros y explosivos, Vasco Rodríguez llega a “La vida que me robaste” como Hugo, un joven enamorado, protector y criado entre privilegios. El cambio, confiesa, le resulta más difícil que interpretar la locura. Sobre este nuevo momento profesional, la incertidumbre que acompaña al oficio, su deseo de emprender y una idea que durante años rechazó —formar una familia— conversó con El Comercio.

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