En Las Lomas, todos saben quién manda. Puede que otros personajes entren y salgan, que cambien las historias o que el barrio se transforme con los años, pero hay una figura que siempre permanece: Francesca Maldini. Elegante, implacable y a veces sorprendentemente humana, la matriarca que interpreta Yvonne Frayssinet se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de “Al fondo hay sitio”.

Después de casi veinte años en la serie, la actriz habla de Francesca como si fuera una vieja conocida. Una mujer compleja, orgullosa, capaz de amar y manipular con la misma intensidad.

“Me levanto a las cinco de la mañana, estoy en actividad todo el día hasta la noche y estoy llena de energía —dice—. Esta nueva temporada la recibo con ilusión, esperanza y buena onda“, asegura.

Para Frayssinet, “Al fondo hay” sitio no es solo un trabajo que se repite temporada tras temporada. Es un espacio al que regresa cada día con gratitud, un lugar donde se siente cómoda y valorada. Por eso, dice, nunca ha pensado en dejar la serie.

“Tengo mi camerino, estabilidad económica, muchas consideraciones, y la gente te hace sentir bien. En todos los sectores encuentras personas con buena disposición y cariño. Nunca se me ha cruzado por la mente irme”.

Han pasado casi veinte años desde que Yvonne Frayssinet interpretó por primera vez a Francesca Maldini, y el personaje todavía la emociona. (Foto: Lenin Tadeo) / LENIN TADEO

Pero no todos los compañeros han seguido el mismo camino. En los últimos años figuras emblemáticas como Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez o Adolfo Chuiman han dejado la historia. Y cada partida deja un vacío.

“Te da mucha pena que se vayan. Los extrañas. Pero también comprendes que cada uno tiene sus propios retos”.

Francesca, sin embargo, sigue ahí. Observando, manipulando, protegiendo, amando a su manera.

“La señora Maldini siempre será una mujer alfa, una líder. Puede adaptarse a situaciones nuevas, pero su esencia sigue siendo la misma. Interpretarla durante tantos años ha sido también un aprendizaje personal. Los personajes enseñan. Francesca me enseñó empatía y también la sencillez de una mujer verdaderamente elegante”, reconoce.

Treinta años atrás nadie hubiera imaginado que una historia sobre ricos y pobres compartiendo vecindario terminaría convirtiéndose en uno de los relatos televisivos más longevos del país. Pero en ese choque —dice Frayssinet— hay una verdad profundamente humana.

“Los ricos aparecen muchas veces solos, necesitados de amor. Y los que tienen menos recursos tienen tanto amor, tanta alegría. Saben cómo divertirse y se quieren entre ellos”.

El final de la serie todavía no está en el horizonte. Sin embargo, algunos de sus protagonistas ya han imaginado cómo podría cerrarse la historia de sus personajes. Frayssinet tiene una idea bastante clara sobre el destino de la matriarca de los Maldini.

“Si la serie terminara, me gustaría que Madame se muera. No la vas a mandar a vivir al extranjero”, concluye sonriente.