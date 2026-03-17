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Resumen

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En Las Lomas, todos saben quién manda. Puede que otros personajes entren y salgan, que cambien las historias o que el barrio se transforme con los años, pero hay una figura que siempre permanece: Francesca Maldini. Elegante, implacable y a veces sorprendentemente humana, la matriarca que interpreta Yvonne Frayssinet se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de “Al fondo hay sitio”.

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El director general de la serie “Al fondo hay sitio” devela misterios de esta nueva entrega.
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