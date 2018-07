Melissa Paredes no pudo contener el llanto al ver el capítulo final de "Ojitos hechiceros", la telenovela que marcó su debut en la actuación.

"Terminar esta novela que significó tanto en mí y en la televisión me dio pena. Cuando escuché la canción 'Ojitos hechiceros' recordé cuando recién empecé y me moría de miedo. Agradezco a Michelle Alexander por la oportunidad que me dio de interpretar a Estrella, la disfruté mucho. Ha sido maravilloso", señaló Melissa Paredes en diálogo con "América Televisión".

El elenco de la telenovela se reunió en un bar limeño para ver en grupo la emisión del capítulo final. Allí la ex integrante de "Esto es guerra" miró hacía atrás y reconoció que hasta ella tuvo dudas sobre su desempeño en un rol estelar.

"Ni yo creía en mí como ella (Michelle Alexander) lo hizo. Estoy muy feliz porque me eligió. Extrañaré a Estrella", agregó la modelo.



Asimismo, la novel actriz compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram despidiéndose de la primera temporada de "Ojitos hechiceros". En esta publicación expresó lo feliz y agradecida que está con sus compañeros de reparto y la producción de la novela.

En otra instantánea de su cuenta de Instagram, la modelo y actriz dedicó la telenovela a su pequeña hija Mía, fruto de su relación con el futbolista del Deportivo Municipal, Rodrigo Cuba.

"Está novela te la dedico a ti, mi princesita Mía. Tú me diste esa fuerza que necesitaba para dejarte todos los días tempranito e irme a grabar, extrañarte a cada segundo, pensarte todo el día. Y querer recuperar cómo loca las horas que no te vi los fines de semana", precisó Melissa Paredes.



Cabe recordar que este fue el primer trabajo protagónico en ficción de Melissa Paredes. Además, se espera la confirmación oficial de la segunda temporada de "Ojitos hechiceros".