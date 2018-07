"Ojitos hechiceros": Melissa Paredes hace revelación sobre el capítulo final | VIDEO

Melissa Paredes sorprendió al dar sus primeras impresiones sobre el capítulo final de "Ojitos hechiceros", que se emitirá la noche de este martes en América Televisión.

En el capítulo del lunes, se pudo ver cómo una desquiciada Clarisa (Maricielo Effio) acabó con la vida de Joao (Rodrigo Sánchez Patiño). En tanto, la salud de ​Estrella (Melissa Paredes) preocupa a sus familiares luego que la doctora les dijo que debían decidir si la desconectaban de las máquinas que la mantenían con vida.

Y fue justamente Melissa Paredes quien hizo una impactante revelación sobre el final de la historia, que ha tenido en suspenso a los televidentes los últimos días.

"¡Uy, qué miedo! Yo la verdad, cuando leí el final, me puse a llorar, fue horrible. No sé si les va a gustar, pero véanlo, no se la pierdan", declaró Melissa a "América Espectáculos".

"Son muy fuertes las escenas (finales), pero les han gustado al público, a todo el mundo, y yo creo que la intriga está ahí en ¿qué pasará? No sé y tampoco voy a decir", agregó.

Por su parte, Sebastián Monteghirfo —quien le da vida a Juli— también se refirió al fin de la historia. "La gente tiene muchísima expectativa y esperamos que nuestras actuaciones están a la altura", dijo tras felicitar el trabajo de su compañera. "Mucha gente le dio con palo antes de verla y ella con su trabajo les ha callado la boca", afirmó sobre la debutante Melissa Paredes.