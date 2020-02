La gala del Oscar 2020 fue una noche de triunfos para muchos. Lo fue para el director Bong Joon-ho y su película “Parasite”, con la que se llevó cuatro premios de la Academia; lo fue también para Brad Pitt, Joaquin Phoenix y Renée Zellweger, quienes se llevaron también estatuillas por sus roles actorales. Pero no lo fue para Netflix, plataforma de streaming que se fue casi con las manos vacías de la velada, logrando solo dos - Mejor actriz de reparto (Laura Dern por “Marriage Story”) y Mejor documental (“American Factory”)- de los 24 premios a la que estaba nominada.

Si bien su derrota era predecible tomando en cuenta su desempeño en la temporada de premios, donde todas las demás galas les negaron casi todos los galardones exceptuando el universalmente aclamado trabajo de Laura Dern en “Marriage Story”; la situación no fue siempre así, y a finales del 2019 se pensaba que Netflix llegaría a los Oscar como una fuerza imparable que arrasaría con las demás películas. Lo que pasó fue más parecido a la historia griega de Ícaro: Netflix voló muy cerca al Sol para una caída muy dolorosa.

EL FRACASO DE LOS PESOS PESADOS

"The Irishman" de Martin Scorsese.

Quizás el mejor ejemplo del desastroso desempeño del gigante del streaming se puede ver en su película insignia en el 2019: “The Irishman”. Dirigida por el reconocido realizador Martin Scorsese y con la actuación de leyendas del cine como Robert DeNiro, Al Pacino y Joe Pesci –quien salió del retiro- la cinta le costó a Netflix aproximadamente US$160 millones en producir, inversión que pareció inicialmente bien recompensada con 10 nominaciones a los premios de la Academia, así como una fuerte presencia en la lista de los candidatos a los Golden Globes, Critics’ Choice Awards, Bafta y las galas de los diversos sindicatos.

Sin embargo, a lo largo de la temporada de premios la críticamente aclamada cinta se fue con las manos vacías en casi todas las ocasiones, ganando solo un premio a Mejor elenco en los Critics’ Choice.

Durante la noche del Oscar y a pesar de sus 10 nominaciones, ya nadie pensaba que “The Irishman” se llevaría un galardón en una de las categorías principales de la contienda. Sin embargo, su humillación continuó ahí, no logrando ni siquiera una estatuilla en las múltiples categorías técnicas a la que estaba nominada como Mejor edición, efectos visuales o diseño de vestuario. Al final, la épica película de gánsters se fue con las manos vacías, aunque con un sentido homenaje a Scorsese durante el discurso de aceptación de Bong Joon-ho al premio de Mejor director.

EL DINERO NO BASTA

"Marriage Story" de Noah Baumbach.

La derrota de Netflix es aún más trágica cuando se toma en cuenta la costosa campaña publicitaria que llevó la plataforma de streaming para elevar el perfil de sus películas, la cual costó según estimados entre US$70 y US$100 millones e incluyó no solo publicidad tradicional, sino también fiestas, eventos, alquiler de cines, la producción de podcasts e incluso la publicación de la revista Queue.

Esto resulta más que el doble de los US$30 millones que gastó Netflix en 2019, año en que también despertó la ira de sus competidores por su campaña con un presupuesto muy superior a los estudios tradicionales para promocionar “Roma”. En aquella ocasión, el gigante de streaming contrató a la productora Lisa Taback, veterana de exitosas campañas para ganar Oscars como “The King’s Speech” y “Spotlight”, para encabezar sus esfuerzos para triunfar en la Academia, jugada que le resultó muy bien a la plataforma al lograr llevarse cuatro estatuillas doradas: tres por “Roma” de Alfonso Cuarón (Mejor director, Mejor película internacional y Mejor fotografía) y uno por el documental corto “Period. End of Sentence” de Rayka Zehtabchi y Melissa Berton.

El aumento de los gastos de Netflix es comprensible si es que se toma en cuenta que a diferencia del 2018, donde solo “Roma” destacaba para los Oscar 2019, este año el gigante del streaming promocionó no solo “The Irishman”, sino también “Marriage Story” de Noah Baumbach, “The Two Popes” de Fernando Meirelles, así como su película animada “Klaus”, entre otras, apuestas que desafortunadamente para la plataforma, no se tradujeron en galardones.

Miremos un cuadro comparativo entre ambos años:



Oscar 2019

Oscar 2020 - 15 nominaciones - 24 nominaciones - 4 victorias. “Roma” (Mejor director, fotografía y película internacional) “Period. End of Sentence” (Mejor documental corto). - 2 victorias. “Marriage Story” (Mejor actriz de reparto – Laura Dern) y “American Factory” (Mejor documental) - US$30 millones en campañas publicitarias - US$70-100 millones (aprox.) en campañas publicitarias.

LA ESPERANZA QUE NO SE PIERDE

"Klaus" de Sergio Pablos.

Habiendo establecido que no fue una muy buena noche -o temporada de premios- para Netflix, la misma tampoco ha sido un desastre sin precedentes. Sí, bien sus millonarias campañas no resultaron en muchos premios concretos, estas sirvieron para levantar el perfil de las películas producidas por la plataforma de streaming, que este año llegaron a un número récord de nominaciones a los premios de la Academia.

Como muestra el cuadro, Netflix ha tenido un creciente número de nominaciones en los últimos años, incluyendo su primer Oscar en 2017 por su documental corto “The White Helmets”. Al final, estos esfuerzos sirven a la plataforma para atraer a nuevo talento, al menos según el director ejecutivo de la empresa, Reed Hastings.

“Piensen en todo nuestro trabajo en los premios en una manera bastante inteligente de hacernos la mejor casa para el talento en el mundo”, dijo el empresario durante el más reciente reporte trimestral de la compañía. “El beneficio del negocio nos dará tratos que no tendríamos de otra manera”.

Sus esfuerzos están resultando y para la siguiente ceremonia de la Academia irá reforzada por películas como “Mank”, dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman, “Da 5 Bloods” del aclamado realizador Spike Lee, “Hillbilly Elegy” de Ron Howard y “Good Morning, Midnight”, protagonizada y dirigida por George Clooney. Al final, ¿qué son US$70 millones para una compañía que gastó más de US$15 mil millones en contenido original en 2019?

MÁS VIDEOS

Ganadores Oscars 2020

MÁS NOTICIAS DEL OSCAR