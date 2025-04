Tras vencer la batalla más dura de su vida, Óscar Gayoso regresa a la televisión con una sonrisa que irradia resiliencia. Superó un cáncer de ganglio, abrazó el ejercicio como camino de curación y, aunque la vida lo llevó lejos de los reflectores, nunca perdió el amor por hacer reír. Hoy retorna con “Humor Recargado”, no solo para reencontrarse con su público, sino para demostrar que siempre se puede volver a empezar, con más fuerza, más vida y la misma pasión de siempre.

“Fueron muchos años de tranquilidad, ya sentía la necesidad de volver. Estuve dedicado a otras cosas, alejadas del ambiente artístico, hasta que, de pronto, me invadió una emoción que no pude ignorar. Supe que este 2025 era el momento de regresar. No imaginé que volvería haciendo algo tan parecido a lo que hacíamos antes. Así empezamos esta nueva etapa… ¿A dónde nos llevará? No lo sé, pero sé que será una aventura”, comenta Gayoso.

Ejercicio de vida

Óscar cambió los libretos por mancuernas, pero nunca dejó de inspirar. Lejos de los reflectores, encontró un nuevo escenario en el deporte. Se dedicó por completo al fitness, al fisicoculturismo y a enseñar con pasión todo lo que el ejercicio puede aportar.

“Me metí de lleno al mundo de las pesas. Enseñar me encanta, sobre todo a personas que ya empiezan a perder masa muscular y ósea. Lo mejor para eso es la resistencia, y las pesas son una maravilla. No necesitas cargar toneladas, solo ser constante”, afirma convencido.

El humorista nacional cree firmemente que el ejercicio es el secreto —que no es secreto— para mantenerse joven y vital. Y al mirarlo, lleno de energía y con la sonrisa de siempre, uno podría pensar que ha detenido el tiempo. ¿Su edad? Se ríe y responde con picardía: “Tengo 20, 30, 40, 50 y más. Tengo todas esas edades, la que me quieran poner. Lo importante es no dejar de moverse ni de cuidarse. El cuerpo necesita moverse toda la vida”, asegura el artista de 54 años.

Eso sí, lanza una advertencia clara: “Por favor, no usen esteroides anabólicos. El ‘pichicateo’ se ha vuelto popular, pero es muy peligroso. Se puede lograr un buen físico de forma natural, sin poner en riesgo la salud. Hay mucha desinformación y muchas vidas se han perdido por eso”.

Eduardo Cavero. (Foto: Eduardo Cavero) / EDUARDO CAVERO

Reto de vida

Gayoso no planeaba alejarse tanto tiempo de la televisión, pero la vida lo sorprendió con un giro inesperado: le detectaron cáncer de ganglios. “Hice mi tratamiento y, gracias a Dios, todo salió bien”, cuenta con esa sonrisa que nunca perdió, ni siquiera en los días más duros.

Pasó por sesiones de quimioterapia durante un año y luego continuó con un tratamiento especializado por dos años más. “La llevé bien, siempre con actitud positiva… y jugando PlayStation”, dice entre risas. El humor, como siempre, fue su mejor escudo.

“Desde el primer momento pensé: ‘¿Qué tengo que hacer para salir de esto?‘”, recuerda. No se detuvo a lamentarse. Se enfocó en seguir, en creer, en hacer lo que los médicos le indicaban. “No hay espacio para deprimirse. El cuerpo es impredecible, pero la actitud cuenta muchísimo. Siempre hay que mantener las defensas arriba”.

Y aunque la enfermedad lo obligó a parar, también le regaló una nueva perspectiva. “No dejen de ser niños, ni de divertirse, ni de apasionarse con las cosas. Tomen retos, pero no se tomen la vida tan en serio”.

¿Extrañaba la televisión? “Claro que sí”, responde sin dudar. “Se extraña todo: las cámaras, los sets, la gente, el cariño del público... pero todo tiene su momento. Y ese momento es hoy”.

Nueva etapa

La nueva aventura televisiva de Óscar se llama “Humor recargado”, un programa que trae de regreso a los entrañables personajes que marcaron a más de una generación. “Pondrá a palestra esos personajes que nos divertían mucho hace tiempo. Y de repente algunos nuevos, como por ejemplo Paquito Bacán”, comenta entusiasmado.

Pero, ¿y Jaimito Baby? “Está durmiendo, está descansando. La idea es hacer nuevas imitaciones“, añade.

El beso más comentado

Justamente con ese personaje, Jaimito Baby, se vivió uno de los momentos más virales de la televisión peruana: el recordado beso con Beto Ortiz. Hoy ambos están en la misma casa televisiva. ¿Podría repetirse?

“¿El cariñoso beso? Todo puede pasar. Aclarando que fue actuación. Fue un beso de La Rosa de Guadalupe, aunque un poquito más intenso. Un beso de La Rosa de Guadalupe de medianoche”, dice entre carcajadas.

Y aunque muchos lanzaron comentarios y especulaciones tras esa escena, Gayoso lo recuerda con humor. “Hubo cosas que no me gustaron de esa escena: la peluca se me desarmaba (ríe). No me gustaba cómo se caían los cabellos y la toma no era estética. Pero fue diversión. Se hizo para provocar, pero son cosas del pasado”.

Un regreso con propósito

Hoy, con una historia de lucha, salud y reinvención, Óscar regresa no solo a hacer reír, sino también a inspirar.

“La vida siempre te va a poner a pruebas. A mí me tocó enfrentar el cáncer, alejarme de lo que amaba, reinventarme. Pero aquí estoy, con más ganas que nunca. Mi mensaje es claro: no dejen de moverse, no dejen de reír. El humor y el ejercicio salvan, levantan el alma y te devuelven la vida. Siempre se puede volver, con más fuerza, con más amor, con más alegría”, sentencia.