La edición 2017 de "Operación Triunfo" llegará a su final este lunes 5 de febrero y el método de elección del ganador finalmente fue revelado. Un sistema doble de votación, como el que se utilizó para elegir a los participantes que representarán a España en Eurovisión, será el definitivo en la última gala de "OT 2017". El jurado, una vez más, no intervendrá en el resultado. Las reacciones de los seguidores del programa no han sido del todo positivas.

Como recuerdan los que vieron la edición especial de Eurovisión de "OT 2017", el sistema de elección será el siguiente: se habilitará una primera votación tras la presentación de los cinco finalistas.

De esta votación, en la que no tendrá nada que ver el jurado, se elegirán a tres finalistas. A partir de allí, una segunda votación (desde cero) se habilitará para elegir al ganador.

Este fue el anuncio de la cadena RTVE de España.

Las réplicas de los seguidores del programa reclaman por el hecho de que la votación más importante, la del ganador, será desde cero.

"Es muy injusto que los marcadores se pongan a 0 después de una semana entera votando", escribió una seguidora de "OT 2017" en Twitter. "No me parece bien que los marcadores se pongan a cero, es como tirar todo el dinero para que después se tenga que volver a hacer lo mismo de nuevo", añadió otro.

"Amaia tiene seguramente más votantes en número y sin embargo los fans de Aitana nos organizamos mejor a lo largo de la semana. Si se ponen a 0 de nuevo tiene mas posibilidades Amaia, que es lo que quieren", increpó otro seguidor de "Operación Triunfo".

LOS ELEGIDOS

Amaia, Miriam, Alfred, Aitnaa y Ana Guerra son los cinco finalistas de "OT España 2017". Entre los favoritos para pasar a la final a tres, están Alfred, Amaia y Aitana.

En la final de "OT" participarán artistas de la talla de David Bisbal y Pablo Alborán. Así mismo, los concursantes de "Operación Triunfo" actuarán junto a Raphael cantando con él "Mi gran noche", el tema grupal elegido esta semana.

Los que pasen a la segunda fase de votación interpretarán las canciones de la Gala 0: Amaia cantaría "Starman", de David Bowie; Aitana, Alfred, Míriam y Ana Guerra cantarían "Bang Bang", de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj, "Georgia on my mind", de Ray Charles, "No te pude retener", de Vanesa Martín, y "Cómo te atreves", de Morat, respectivamente.