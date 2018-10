"OT 2018": estas son las canciones elegidas para la gala 5 de "Operación Triunfo"

La gala 5 de "OT 2018" busca superar la expectativa de la anterior con los temas que cada uno de los 13 participantes, que se mantienen en competencia en "Operación Triunfo", interpretarán.

Recordemos que en la gala 4 la canción interpretada por María y Miki, "Quédate en Madrid" de Mecano, fue controversial para el jurado. Los participantes y el público, debido a la palabra 'mariconez' dentro del tema, alzaron su voz de reclamo.

¿Pasará lo mismo con alguna de las canciones elegidas para la gala de este miércoles 24 de octubre?

Lo que podemos afirmar es que la gala 5 llegará con fuerza. Los auténticos números elegidos por los profesores: Noemí Galera y Manu Guix son los indicados para sacar todo el potencial de cada uno de los participantes.

Por otro lado, esta será una gala distinta, pues por primera vez habrá más números en solitario que duetos. Además la canción grupal será una de las favoritas por los chicos.

A continuación la lista de los temas para la Gala 5:



Canción grupal: "Me encanta (I love it)" de Nancys Rubias

Carlos: "Tip Toe" de Jason Derulo

Dave: "Créeme" de Vicente Feliú y Silvio Rodríguez

Natalia y Julia: "Pienso en tu mirá" de Rosalía

Alba y Famous: "Fast car" de Tracy Chapman (vs Jonas Blue ft Dakota)

Damion y Sabela: "Volar" de Macaco

María y Noelia: "Ex's & Oh's" de Elle King

Marilia: "Rather be" de Clean Bandit y Jess Glyne

Miki: "El patio" de Pablo López

Marta: "Y nos dieron las diez" de Joaquín Sabina

Así se entregaron los temas que cada uno de los 13 participantes interpretará enl a Gala 5 de "Operación Triunfo". (Fuente:OT)

RESÚMEN DE LA GALA 4:

Joan Garrido ha sido el tercer participante en abandonar "Operación Triunfo"; para la quinta gala de este miércoles 24 de octubre, se enfrentarán Carlos Right y Dave, uno de ellos abandonará la academia.

"Tengo que confiar más en mí porque puedo hacer más de lo que hago y así me dedicaré a lo que me gusta, que es vivir de la música", fueron las palabras del eliminado de la gala 4, quien con su interpretación de "Bed I Made", no logró cautivar al público.

Asimismo, la Gala 4 estuvo llena de sorpresas, pues a pesar de todo el conflicto ocurrido en la semana por la canción de Mecano, "Quédate en Madrid", María, quien originó la controversia de la palabra 'mariconez' logró salir como la favorita de esta semana.

Por otro lado, pareciera haber un tipo de maldición, pues como pasó anteriormente, el favorito de la gala anterior sale sentenciado; este fue el caso de Dave, quien competirá con Carlos Right para mantenerse en la academia.

Momento en que Dave y Cralos Right son sentenciados:

Así fueron las presentaciones de los sentenciados para la Gala 5:

"Vivir" - Julia y Dave en la gala 4 de OT 2018.

Carlos y Sabela interpretan "Estrella polar" en "Operación Triunfo". (Video: YouTube)