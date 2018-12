"OT 2018": todo lo que trae la gala 11 de "Operación Triunfo" España

los 7 concursantes que quedan en competencia en "Operación Triunfo 2018" ya se preparan para la Gala 11 que emitirá hoy RTVE, vía televisión para España y a través de redes sociales para el resto del mundo.

En la décima gala del programa español, la elegida para abandonara la Academia tra perder con 43% frente a los 57% de apoyo del público que recibió Marta; fue María.

Mientras que los sentenciados resultaron ser: Sabela, Miki, Marta y Alba; de los cuales Alba y Miki fueron salvados, por los profesores y sus compañeros.

Entre los invitados que llegarán al set de "Operación Triunfo" destacan: Alfred García, conocido por su participación en el concurso Operación Triunfo 2017, y la cantante española Rosana. Mientras que Ana Belén y Javier Llano formarán parte del jurado invitado.

Hoy a las 14:00 voy a ir a visitar a los chicxs de la academia de @OT_Oficial donde compuse esas canciones que, como #DeLaTierraHastaMarte, hoy presento un año y medio después. Los planetas se alinean. Que ganas de entrar en la sala del piano donde empezó todo... https://t.co/MkPQxnV2su — alfredgarcia (@alfredgarcia) 5 de diciembre de 2018

Recordemos que hasta el momento los eliminados del programa de talentos han sido: África, Joan Garrido, Alfonso, Luis, Rodrigo, Dave, Damion, Noelia, Carlos, Marilia y María.

TODO LO QUE DEJÓ LA GALA 9:



Muchos momentos felices, eso dejó la Gala 9 de "Operación Triunfo", donde los 9 participantes iniciaron la noche con la interpretación de "Spice up your life" del grupo musical "Spice Girls"; y contó con la presencia de grandes artistas como: el cantante español, Manuel Carrasco; C. Tangana, quien se ha convertido en uno de los más grandes fenómenos musicales de España; y Vanesa Martín, la artista malagueña que consiguió doble disco de platino; y como jurado invitada estuvo Pastora Soler.

Por otro lado la eliminada fue Marilia y los nominados de la semana fueron: María y Marta; mientras que el favorito fue: Miki.

TODO LO QUE DEJÓ LA GALA 8:



La octava Gala de "Operación Triunfo" despidió a Carlos Right, convirtiéndose en el séptimo concursante eliminado del programa; mientras que la favorita de la semana fue Sabela.

Por otro lado los nominados de la semana son: Marta y por tercera vez consecutiva, Marilia.

Los invitados de la noche fueron: David Bisbal, que volvió después de 17 años al programa que le otorgó el comienzo de su exitosa carrera; Greeicy, la cantante y bailarina colombiana que fusiona el pop con beats urbanos; Carlos Baute y Marta Sánchez, quienes, luego de 10 años del éxito de "Colgando en tus manos", regresaron juntos a un escenario; James Arthur, el cantautor británico; y como jurado invitado estuvo: la artista y compositora, Ruth Lorenzo.