Este miércoles 14 de noviembre llega la octaba gala de "Operación Triunfo 2018", con 10 talentos en competencia, donde Marilia y Carlos serán los posibles eliminados de la noche.

La gala 8 de "OT 2018" traerá más sorpresas, pues la competencia cada vez se pone más compleja y los participantes tendrán la visita de un ex talento de la academia: David Bisbal que vuelve después de 17 años al programa que le otorgó el comienzo de su exitosa carrera; donde el cantante español ha logrado ganar 3 veces el Grammy Latino, tiene 6 millones de discos vendidos y más de 80 premios internacionales.

Sin embargo, Bisbal no llega solo, pues presentará su tema "Perdón", junto a Greeicy, la cantante y bailarina colombiana que fusiona el pop con beats urbanos.

Además, la noche contará con la presencia de Carlos Baute y Marta Sánchez, quienes, luego de 10 años del éxito de "Colgando en tus manos", regresan juntos a un escenario.



Por otro lado, veremos al cantautor británico, James Arthur, quien con su single "Say You Won’t Let Go" del 2016 vendió más de 10,8 millones de copias y acumula más de 2.000 millones de streams. Ha sido nominado a dos BRIT Awards y un American Music Award como Mejor nuevo artista.

Y como jurado invitado estará la artista y compositora Ruth Lorenzo, quien será la gota crítica de la Gala 8, pues con su experiencia obtenida luego de su participación en el programa de canto "The XFACTOR" del Reino Unido, ayudará a los jóvenes talentos de "OT 2018".

DATO



"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 04:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial. Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube.