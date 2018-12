La décimo tercera gala en el programa de talentos español "OT 2018" será también la última. Los cinco finalistas interpretarán temas nuevos, así como los que entonaron en la gala cero. "Operación Triunfo 2018" llega esta semana y promete cambiar nuevamente el panorama musical español.

HORA Y CANAL PARA VER EL FINAL DE "OPERACIÓN TRIUNFO"

"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 4:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial. Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube.

La gala incluirá la canción grupal "The Edge of Glory" de Lady Gaga, mientras que los participantes interpretarán los siguientes individuales:

Natalia: "Never enough", Loren Allred (The Greatest Showman)

Famous: "And I am telling you I'm not going", de Jennifer Hudson

Alba: "Creep", de Radiohead (v. Scott Bradlee's PJ)

Sabela: "Tris tras", de Marful

Julia: "Déjame ser", Manuel Carrasco

Según puede verse en uno de los clips de YouTube de OT, los cinco finalistas interpretarán en la gala final los temas que cantaron en la gala 0. La canción grupal para la última gala será "The edge of glory", de Lady Gaga.



LO QUE PASÓ EN LA ANTERIOR GALA

La gala 12 de "OT 2018" confirmó quiénes son los cinco clasificados para batirse en el último de los programas. Ellos son Famous (Sevilla), Alba Reche (Alicante), Sabela (A Coruña), Julia (Cádiz) y Natalia (Navarra).

La anterior gala de "Operación Triunfo 2018" fue la despedida de Miki, quien había resultado favorito en dos galas anteriores. El participante abandonó el programa entre lágrimas, besos y abrazos de sus compañeros.

DATOS

La gala final de "OT 2018" podrá verse en 43 salas de cine de España.

La votación se hace a través de la app de "OT 2018" y de SMS.