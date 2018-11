"OT 2018" EN DIRECTO: hora y canal para ver la Gala 7 de "Operación Triunfo"

Este miércoles 7 de noviembre llega la séptima gala de "Operación Triunfo 2018", con 11 talentos en competencia, donde Marilia y Noelia serán las posibles eliminadas de la noche.

La gala 7 de "OT 2018" traerá más sorpresas, pues la competencia cada vez se pone más compleja y ahora en escena veremos 4 dúos y 4 solitarios. Además la canción grupal será "Don't stop me now" de la exitosa banda Queen.

La gala del pasado miércoles 31 de octubre logró obtener la atención de más de 1.742.000 espectadores. El show de talentos presentado por Roberto Leal se convirtió en el programa más visto de la noche; por lo que este miércoles los participantes no la tendrán nada fácil.

Estos son los temas elegidos para la gala 7 de OT:



Grupal: "Don't stop me now" (1978), de Queen

Marilia: "María se bebe las calles" (2003), de Pasión Vega

Noelia: "Stone cold" (2015), de Demi Lovato

Miki y Sabela: "No olvidarme de olvidar" (2016), de Rosana y Carlos Rivera

Famous: "Nobody but you" (2017), de Cesar Sampson

Natalia: "Flames" (2018), de Sia

María: "Voy en un coche" (1992), de Christina y los Subterráneos

Julia y Marta: "Love on top" (2011), de Beyoncé

Alba y Carlos: "Contamíname" (1996), de Pedro Guerra

Recordemos que hasta el momento los eliminados del programa de talentos han sido: África, Joan Garrido, Alfonso, Luis, Rodrigo, Dave y Damion. Por el momento siguen en competencia 11 participantes, de los cuales Marilia y Noelia se encuentran sentenciadas.

DATO



"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 04:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial. Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube.