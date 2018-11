Este miércoles 21 de noviembre llega la novena gala de "Operación Triunfo 2018", con 9 talentos en competencia, donde Marta o Marilia abandonaría la competencia.

Los 9 participantes abrirán la noche con "Spice Up Your Life" de las Spice Girls, seguido de las actuaciones de las nominadas Marta y Marilia; y como la competencia cada vez está más cerca de conocer al ganadora, esta es la primera gala que no contará con dúos.

Además, la Gala 9 estará llena de sorpresas, pues los artistas invitados serán: Manuel Carrasco, cantante español que llega para interpretar "Me dijeron de pequeño", el primer single de su disco "La cruz del mapa"; C. Tangana, quien se ha convertido en uno de los más grandes fenómenos musicales de España; y Vanesa Martín, la artista malagueña que consiguió doble disco de platino, llega para presentar "Todas las mujeres que habitan en mí".

Por otro lado, la jurado invitada de esta nueva gala será: la cantante y presentadora española, Pastora Soler, quien regresa a su exitosa carrera musical, luego de haberla puesto en pausa durante dos años, para ser madre.

Este es el reparto de temas para esta Gala 9:

Canción grupal: "Spice up your life" (1997) de 'Spice Girls'

Marilia: "Only girl (in the World)" (2010) de Rihanna

Marta: "I want to know what love is" (1984) de Foreigner

Famous: "El Reloj" (1956) de Lucho Gatica

María (y Laura Andrés al piano): "Amorfoda" (2018) de Bad Bunny

Natalia: "Lush life" de Zara Larsson

Julia: "Me muero" (2006) de 'La Quinta Estación'

Sabela: "Next to me" (2012) de Emili Sandé

Alba: "Allí donde solíamos gritar" (2009) de Love of Lesbian

Miki: "Una Lluna a l’Aigua" (2017) de Txarango

DATO



"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 04:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial. Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube.