"OT 2018": todo lo que sucedió en la Gala 7 de "Operación Triunfo"

La séptima gala de "Operación Triunfo 2018" arrancó con la interpretación grupal de "Don't Stop Me Now" de Queen, a cargo de los 11 participantes del reality de canto de España, seguida de las nominadas de la noche: Marilia y Noelia.

Fue una noche llena de sorpresas, disfrutamos de la presencia en escena del talentoso cantautor italiano Eros Ramazzotti y del exitoso grupo juvenil CNCO; pero no todo fue felicidad, hubo un momento de tensión cuando se publicó una imagen que no agradó a los seguidores del programa; sin embargo, todo terminó solucionado.

Finalmente, fue Noelia la elegida para abandonar la Academia tras perder con 49.8% frente a los 50.2% de apoyo del público que recibió Marilia; por otro lado, la estrella del favorito de la semana se lo llevó Famous; mientras que los sentenciados fueron: Miki, Carlos, Marilia y Julia; de los cuales Miki y Julia fueron salvados, por los profesores y sus compañeros.

Aquí todas las presentaciones de la gala 7 de OT:

Grupal: "Don't stop me now" (1978), de Queen

Marilia: "María se bebe las calles" (2003), de Pasión Vega

Noelia: "Stone cold" (2015), de Demi Lovato

María: "Voy en un coche" (1992), de Christina y los Subterráneos

Famous: "Nobody but you" (2017), de Cesar Sampson

Miki y Sabela: "No olvidarme de olvidar" (2016), de Rosana y Carlos Rivera

Natalia: "Flames" (2018), de Sia

Alba y Carlos: "Contamíname" (1996), de Pedro Guerra

Julia y Marta: "Love on top" (2011), de Beyoncé



Recordemos que hasta el momento los eliminados del programa de talentos han sido: África, Joan Garrido, Alfonso, Luis, Rodrigo, Dave, Damion y Noelia. Por el momento siguen en competencia 10 participantes, de los cuales Marilia y Carlos se encuentran sentenciados.

DATO



"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 04:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial. Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube.