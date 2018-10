La gala 3 de "OT 2018" ya pasó y ahora los 14 concursantes en competencia se alistan para afrontar la cuarta gala en directo de "Operación Triunfo" en España, este miércoles 17 de octubre a través de las pantallas de RTVE.

En la tercera gala, África fue la eliminada. Dave, con su interpretación "Rocanrol Bumerang" de Miguel Ríos, logró obtener el 80% de aceptación por parte de público.

Por otro lado, los nominados por el jurado para abandonar la competencia en esta gala 3 fueron: Dave, Damion, Miki y Joan Garrido. Sin embargo, Miki fue salvado por los profesores y Dave fue elegido por sus compañeros para salvarse. Esta decisión deja a Damion y Joan Garrido, en duelo para la gala 4.

Este miércoles la gala abrirá con el tema "I Am What I Am" interpretado por la cantante de la década de los ochenta, Gloria Gaynor. Además, se contará con la presencia de Álvaro Soler, cantante hispano-alemán, que interpretará su nuevo éxito.

Además, los participantes Joan y Damion, se enfrentarán con "Bed I Made" de Allen Stone y "Give Me Love" de Ed Sheeran, respectivamente.

Si eres fan de "OT 2018" y te has perdido algo de lo sucedido en las galas anteriores, como también el regaño por parte de la directora de la Academia, Noemí Galera, hacia los concursantes por no agregarle emoción a sus presentaciones; si te lo perdiste puedes conectarte a través de la página oficial y ponerte al día.

EL DATO

"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 03:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming del canal de Twitter y YouTube oficial del programa de talentos.