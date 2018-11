"OT 2018": todo lo que sucedió en la Gala 8 de "Operación Triunfo"

La octava gala de "Operación Triunfo 2018" arrancó con la interpretación grupal de "Enamorado de la moda juvenil" de Radio Futura, a cargo de los 10 participantes del reality de canto de España, seguida de los nominados de la noche: Marilia y Marta.

Fue una noche llena de sorpresas, disfrutamos de la presencia en escena del talentoso David Bisbal, que volvió después de 17 años al programa que le otorgó el comienzo de su exitosa carrera; Greeicy, la cantante y bailarina colombiana que fusiona el pop con beats urbanos; Carlos Baute y Marta Sánchez, quienes, luego de 10 años del éxito de "Colgando en tus manos", regresaron juntos a un escenario; James Arthur, el cantautor británico; y además la noche nos trajo a la artista y compositora Ruth Lorenzo, como jurado invitada.

Finalmente, fue Carlos el elegido para abandonar la Academia tras perder con 43% frente a los 57% de apoyo del público que recibió Marilia; por otro lado, la estrella del favorito de la semana se la llevó Sabela; mientras que los sentenciados fueron: Marilia, Famous, Marta y María; de los cuales Famous y María fueron salvados, por los profesores y sus compañeros, respectivamente.

DATO:



Esta sería la tercera Gala consecutiva en la que Marilia se encuentra nominada y son 9 los concursantes que quedan en competencia.

Estas son todas las presentaciones de la Gala 8 de OT:

Grupal: "Enamorado de la moda juvenil" (1980), de Radio Futura

Grupal: "Enamorado de la moda juvenil" (1980), de Radio Futura. (Fuente:OT)

Carlos Right: "Everything" (2007), de Michael Bublé

Carlos Right: "Everything" (2007), de Michael Bublé

Marilia: "Hasta la raíz" (2015), de Natalia Lafourcade

Marilia: "Hasta la raíz" (2015), de Natalia Lafourcade. (Fuente:OT)

Famous y Marta: "September" (1978), de Earth, Wind & Fire

Famous y Marta: "September" (1978), de Earth, Wind & Fire. (Fuente:OT)

Natalia: "Aunque no sea conmigo" (2001), de Celso Piña

Natalia: "Aunque no sea conmigo" (2001), de Celso Piña. (Fuente:OT)

María y Sabela: "I wanna hold your hand" (1964), de The Beatles

María y Sabela: "I wanna hold your hand" (1964), de The Beatles. (Fuente:OT)

Julia: "90 minutos" (2011), de India Martínez

Julia: "90 minutos" (2011), de India Martínez. (Fuente:OT)

Miki: "We can dance" (2014), de The Vamps

Miki: "We can dance" (2014), de The Vamps. (Fuente:OT)

Alba Reche: "Je veux" (2010), de Zaz



Alba Reche: "Je veux" (2010), de Zaz. (Fuente:OT)

DATO



"Operación Triunfo 2018" se transmite todos los miércoles a partir de las 22:35 p.m. (España) / 04:35 p.m. (Perú) por RTVE (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial. Además, puedes estar al tanto de tus participantes favoritos las 24 horas del día por medio del canal de YouTube.